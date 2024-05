https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/naci-gorurden-marmara-icin-kritik-deprem-uyarisi-turkiye-diz-ustu-coker-1084080929.html

Naci Görür'den Marmara için kritik deprem uyarısı: 'Türkiye diz üstü çöker'

Naci Görür'den Marmara için kritik deprem uyarısı: 'Türkiye diz üstü çöker'

Sputnik Türkiye

Eyüpsultan'da düzenlenen 'İstanbul'da Deprem ve Kentsel Dönüşüm' konulu panele katılan Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Fayları ve depremi... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T10:23+0300

2024-05-22T10:23+0300

2024-05-22T10:23+0300

türkiye

deprem

naci görür

doğu anadolu fay hattı

fay hattı

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

marmara bölgesi

marmara depremi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0b/1081595119_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_8273d45106453f57fb7ad4f602ea09a3.jpg

Eyüpsultan'da İstanbul Müteahhit ve İş İnsanları Derneği (İMİDER) tarafından 'İstanbul'da Deprem ve Kentsel Dönüşüm' konulu panel düzenlendi. "Deprem dirençli yerleşik alanları oluşturalım"Marmara Bölgesi'nde 7.5 şiddetinde deprem öngördüğünü söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara Denizi'ndeki fay sistemi 160 kilometre uzunluğunda Kuzey Anadolu hattının kuzey kolu. Hala denizin içerisinde. Marmara Denizi'nde bu fayın en son deprem tarihi, 1766 Ağustos ve Mayıs ayıdır. Hatta 22 Mayıs, yarın da depremin yıldönümü. Binlerce insanı o zaman öldürdü. İstanbul 1766 yılında 7 şiddetinin üzerinde 2 deprem yaşıyor. Şu an sene 2024. Bu fay sistemi her 250 yılda bir deprem görür. Yani 250 senede enerji birikiyor ve deprem yapıyor. Rahatlıyor ve 250 sene sonra bir daha oluyor. 1766 yılının üzerine 250 ekleyin ve 2016 yapar. O yüzden biz 'İstanbul'u depreme hazırlayın' diye bağırıyoruz. 'Marmara Bölgesi'ne ve İstanbul'a dikkat edin' diyoruz. Fay hattı kırılırsa 7.5 şiddetine varan deprem olacak. Benim derdim, deprem dirençli yerleşik alanları oluşturalım. Deprem mekanizması bu ülkede 13,6 milyon sene önce başladı. 13,6 milyon seneden beri bu topraklarda deprem oluyor" ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Naci Görür, "Eyüpsultan'ın güney alanlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim için yumuşak karnımız Eyüpsultan'ın güney kısmı. Deprem kentindeki belediye başkanları, depremi belirli ölçüde bilmek zorundadır. Afet yönetimi, afet işleri ve deprem. Marmara Bölgesi, Türkiye ekonomisinin yani gayri safi milli hasılanın yüzde 60'ına yakınını sağlıyor. En ihtiyaç olduğu zamanda ekonominin çarkları dönmeli ki bize verilen zararı kolay atlatalım. Eğer deprem olur, Marmara bölgesinde depremin çarkları durursa, Marmara bölgesi çöker, onunla kalmaz bütün Türkiye diz üstü çöker ve artık ne ekonomik özgürlüğümüz kalır ne de siyasi özgürlüğümüz kalır”" şeklinde konuştu."Fayları ve depremi bırakalım, deprem dirençli yerleşim alanları yapalım"Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu kabul ederek depreme dirençli yerleşim alanları yapılması gerektiğini belirten Görür, "Depremleri faylar üretiyor. Fay araştırmaları yapmak çok güzel. Üniversitelerimiz var onlar araştırsınlar. Kamuoyunun önünde tartışmaya gerek yok. Biz 40 sene dağlarda çalıştık. Çalışsın, fayları bulsun, yazsın, çizsin, uluslararası dergilerde yayınlasın. Uluslararası bilim platformlarında bunu tartışsın. Gerekiyorsa devlet büyüklerine bilgi versin. Bizim bir derdimiz var. O da şu; Türkiye Cumhuriyeti bir fay örgüsüyle karşı karşıya. Türkiye'nin hemen hemen her yeri canlı faylarla örülmüş bir vaziyettedir. Bugün, bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa diğer gün muhakkak bir büyük deprem oluyor. Ben diyorum ki; fayları ve depremi bırakalım. Bir kabul yapalım. 'Benim ülkem deprem ülkesi' diyelim. Madem öyle, deprem dirençli yerleşim alanları yapalım. Bu işi kökten çözelim. Konuşulması gereken konu bu" dedi.

türkiye

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

marmara bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, naci görür, doğu anadolu fay hattı, fay hattı, kuzey anadolu fay hattı (kaf), marmara bölgesi, marmara depremi