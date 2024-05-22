https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/koc-holdingden-yapi-kredi-ile-ilgili-yeni-aciklama-1084079015.html

Koç Holding'den Yapı Kredi ile ilgili yeni açıklama

Koç Holding'den Yapı Kredi ile ilgili yeni açıklama

Sputnik Türkiye

Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışı konusunda kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığını... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T09:12+0300

2024-05-22T09:12+0300

2024-05-22T09:12+0300

ekonomi

koç holding

ali koç

rahmi koç

yapı kredi

yapı kredi bankası

banka

yatırım

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Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, basın-yayın organlarında, şirketin, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıktığı anımsatıldı.Açıklamada, bu haberlere ilişkin dün yapılan duyuruda, "Konuyla ilgili ön görüşmeler devam etmekle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığı kamuya açıklanmıştır." denildiği hatırlatıldı.'Bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösteriyoruz'Bu duyuru sonrasında da medyada konuyla ilgili farklı haber ve yorumlar ile yatırımcı sorularının devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220817/koc-holding-krini-bese-katladi-1060041792.html

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