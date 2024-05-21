https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/koc-holdingden-yapi-kredinin-satis-iddiasina-iliskin-aciklama-1084049377.html

Koç Holding'den Yapı Kredi'nin satış iddiasına ilişkin açıklama

Koç Holding'den Yapı Kredi'nin satış iddiasına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışı konusunda kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığını... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T12:21+0300

2024-05-21T12:21+0300

2024-05-21T12:21+0300

ekonomi

koç holding

yapı kredi

yapı kredi yayınları

yapı kredi bankası

kap

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

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Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, basın-yayın organlarında, şirketin, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıktığı belirtildi."Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Bu arada, Borsa İstanbul'da Yapı ve Kredi Bankası'nın hisseleri önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 10 artışla 37,96 liradan işlem görüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220817/koc-holding-krini-bese-katladi-1060041792.html

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koç holding'den yapı ve kredi açıklaması,koç holding,yapı kredi satılıyor mu