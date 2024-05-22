https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/kiev-yonetimi-yeni-toprak-kaybi-hazirliklarina-basladi-1084080512.html

Kiev yönetimi, yeni toprak kaybı hazırlıklarına başladı

Kiev yönetimi, yeni toprak kaybı hazırlıklarına başladı

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun ilerleyişi karşısında telaşa kapılan Batı’da askeri yardımların gecikmesiyle ilgili serzenişler artarken, ABD’nin önde gelen siyaset bilimi ve... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T10:01+0300

2024-05-22T10:01+0300

2024-05-22T10:01+0300

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Beyaz Saray'ın Ukrayna için 61 milyar dolarlık yardım paketini onaylamasına rağmen, tüm askeri yardımları geciktiren işlevsizliği nedeniyle yaşanan mühimmat sıkıntısının Ukrayna'nın cephe hattındaki mevzilerini erozyona uğrattığına dikkat çektiği yazısında, bu durumun şehirleri ve kritik altyapıyı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına açık hale getirdiğine dikkat çeken Foreign Affairs, “Kiev'deki üst düzey askeri ve istihbarat yetkilileri, Ukraynalılara önümüzdeki aylarda Harkov başta olmak üzere bölgesel kayıplara hazırlıklı olmalarını tavsiye etmekte, aynı zamanda Kiev'in yeni bir genel seferberlik hamlesi konusundaki kararsızlığı, muharip birlikleri ciddi şekilde yetersiz bırakmaktadır” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusunun mevcut çatışma seviyelerinde savunma operasyonlarını sürdürebilmesi için seferberlik kapsamında askere alım eylemlerini üç katına çıkarması gerektiğine vurgu yapan dergi, Kiev’in insan gücü eksikliğini gidermeye çalışırken, NATO'daki ortaklarından seferberlik kapsamında orduya katılan yeni askerlerin Ukrayna sınırları içinde eğitilmesine yardımcı olmalarını istediğini de ekledi.Öte yandan ABD Ulusal İstihbarat Konseyi'nin eski yetkililerinden Eric Ciaramella, ABD'nin 61 milyar dolarlık ilave askeri yardımı ve ilan edilen genel seferberliğin sadece rahatlama sağlayacağını belirtirken, “Zira asıl sorun, ‘Rusya''nın uzun vadeli tehdidiyle başa çıkmak için kimsenin net bir stratejiye sahip olmamasıdır. Askeri yardımlar ve seferberlik, kanamayı durdurmak için sadece bir bandaj görevi görecek. Kiev ve ortakları iki yılı aşkın bir süredir sadece 'kriz yönetimi' modunda hareket etmekte ve planlarını yıllar yerine aylar bazında yapmaktadır” diye konuştu.Rusya, Ukrayna’ya silah yardımlarının çatışmanın çözümüne engel olduğunu defalarca dile getirmişti. Bu sevkiyatların Ukrayna’da “ateşi daha da alevlendirdiğini” kaydeden Rusya, NATO ülkelerinin doğrudan çatışmanın içine çekildiğini işaret etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya gönderilen tüm silah sevkiyatlarının Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 61 milyar dolarlık ABD askeri yardım paketinin ya da Ukrayna'ya yapılacak diğer silah teslimatlarının 'cephe hattındaki dinamikleri değiştirmeyeceğini' belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/blackwaterin-kurucusu-prince-abd-ukraynaya-eski-silahlar-gonderiyor-1084073533.html

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