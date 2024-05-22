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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/kiev-yonetimi-yeni-toprak-kaybi-hazirliklarina-basladi-1084080512.html
Kiev yönetimi, yeni toprak kaybı hazırlıklarına başladı
Kiev yönetimi, yeni toprak kaybı hazırlıklarına başladı
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun ilerleyişi karşısında telaşa kapılan Batı’da askeri yardımların gecikmesiyle ilgili serzenişler artarken, ABD’nin önde gelen siyaset bilimi ve... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T10:01+0300
2024-05-22T10:01+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
seferberlik
nato
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foreign affairs
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Beyaz Saray'ın Ukrayna için 61 milyar dolarlık yardım paketini onaylamasına rağmen, tüm askeri yardımları geciktiren işlevsizliği nedeniyle yaşanan mühimmat sıkıntısının Ukrayna'nın cephe hattındaki mevzilerini erozyona uğrattığına dikkat çektiği yazısında, bu durumun şehirleri ve kritik altyapıyı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına açık hale getirdiğine dikkat çeken Foreign Affairs, “Kiev'deki üst düzey askeri ve istihbarat yetkilileri, Ukraynalılara önümüzdeki aylarda Harkov başta olmak üzere bölgesel kayıplara hazırlıklı olmalarını tavsiye etmekte, aynı zamanda Kiev'in yeni bir genel seferberlik hamlesi konusundaki kararsızlığı, muharip birlikleri ciddi şekilde yetersiz bırakmaktadır” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusunun mevcut çatışma seviyelerinde savunma operasyonlarını sürdürebilmesi için seferberlik kapsamında askere alım eylemlerini üç katına çıkarması gerektiğine vurgu yapan dergi, Kiev’in insan gücü eksikliğini gidermeye çalışırken, NATO'daki ortaklarından seferberlik kapsamında orduya katılan yeni askerlerin Ukrayna sınırları içinde eğitilmesine yardımcı olmalarını istediğini de ekledi.Öte yandan ABD Ulusal İstihbarat Konseyi'nin eski yetkililerinden Eric Ciaramella, ABD'nin 61 milyar dolarlık ilave askeri yardımı ve ilan edilen genel seferberliğin sadece rahatlama sağlayacağını belirtirken, “Zira asıl sorun, ‘Rusya''nın uzun vadeli tehdidiyle başa çıkmak için kimsenin net bir stratejiye sahip olmamasıdır. Askeri yardımlar ve seferberlik, kanamayı durdurmak için sadece bir bandaj görevi görecek. Kiev ve ortakları iki yılı aşkın bir süredir sadece 'kriz yönetimi' modunda hareket etmekte ve planlarını yıllar yerine aylar bazında yapmaktadır” diye konuştu.Rusya, Ukrayna’ya silah yardımlarının çatışmanın çözümüne engel olduğunu defalarca dile getirmişti. Bu sevkiyatların Ukrayna’da “ateşi daha da alevlendirdiğini” kaydeden Rusya, NATO ülkelerinin doğrudan çatışmanın içine çekildiğini işaret etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya gönderilen tüm silah sevkiyatlarının Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 61 milyar dolarlık ABD askeri yardım paketinin ya da Ukrayna'ya yapılacak diğer silah teslimatlarının 'cephe hattındaki dinamikleri değiştirmeyeceğini' belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/blackwaterin-kurucusu-prince-abd-ukraynaya-eski-silahlar-gonderiyor-1084073533.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, seferberlik, nato, abd, washington, foreign affairs
ukrayna, ukrayna ordusu, seferberlik, nato, abd, washington, foreign affairs

Kiev yönetimi, yeni toprak kaybı hazırlıklarına başladı

10:01 22.05.2024
© AFP 2023 / OLIVIER CHASSIGNOLEUkrayna asker
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AFP 2023 / OLIVIER CHASSIGNOLE
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Rus ordusunun ilerleyişi karşısında telaşa kapılan Batı’da askeri yardımların gecikmesiyle ilgili serzenişler artarken, ABD’nin önde gelen siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler dergisi Foreign Affairs, Kiev'deki askeri yetkililerin vatandaşlarına önümüzdeki aylarda yeni toprak kayıplarına hazırlanmalarını tavsiye ettiğini duyurdu.
Beyaz Saray'ın Ukrayna için 61 milyar dolarlık yardım paketini onaylamasına rağmen, tüm askeri yardımları geciktiren işlevsizliği nedeniyle yaşanan mühimmat sıkıntısının Ukrayna'nın cephe hattındaki mevzilerini erozyona uğrattığına dikkat çektiği yazısında, bu durumun şehirleri ve kritik altyapıyı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına açık hale getirdiğine dikkat çeken Foreign Affairs, “Kiev'deki üst düzey askeri ve istihbarat yetkilileri, Ukraynalılara önümüzdeki aylarda Harkov başta olmak üzere bölgesel kayıplara hazırlıklı olmalarını tavsiye etmekte, aynı zamanda Kiev'in yeni bir genel seferberlik hamlesi konusundaki kararsızlığı, muharip birlikleri ciddi şekilde yetersiz bırakmaktadır” ifadelerini kullandı.
Ukrayna ordusunun mevcut çatışma seviyelerinde savunma operasyonlarını sürdürebilmesi için seferberlik kapsamında askere alım eylemlerini üç katına çıkarması gerektiğine vurgu yapan dergi, Kiev’in insan gücü eksikliğini gidermeye çalışırken, NATO'daki ortaklarından seferberlik kapsamında orduya katılan yeni askerlerin Ukrayna sınırları içinde eğitilmesine yardımcı olmalarını istediğini de ekledi.
Öte yandan ABD Ulusal İstihbarat Konseyi'nin eski yetkililerinden Eric Ciaramella, ABD'nin 61 milyar dolarlık ilave askeri yardımı ve ilan edilen genel seferberliğin sadece rahatlama sağlayacağını belirtirken, “Zira asıl sorun, ‘Rusya''nın uzun vadeli tehdidiyle başa çıkmak için kimsenin net bir stratejiye sahip olmamasıdır. Askeri yardımlar ve seferberlik, kanamayı durdurmak için sadece bir bandaj görevi görecek. Kiev ve ortakları iki yılı aşkın bir süredir sadece 'kriz yönetimi' modunda hareket etmekte ve planlarını yıllar yerine aylar bazında yapmaktadır” diye konuştu.
Rusya, Ukrayna’ya silah yardımlarının çatışmanın çözümüne engel olduğunu defalarca dile getirmişti. Bu sevkiyatların Ukrayna’da “ateşi daha da alevlendirdiğini” kaydeden Rusya, NATO ülkelerinin doğrudan çatışmanın içine çekildiğini işaret etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya gönderilen tüm silah sevkiyatlarının Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 61 milyar dolarlık ABD askeri yardım paketinin ya da Ukrayna'ya yapılacak diğer silah teslimatlarının 'cephe hattındaki dinamikleri değiştirmeyeceğini' belirtmişti.
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
Ukrayna krizi
Blackwater’in kurucusu Prince: ABD, Ukrayna’ya eski silahlar gönderiyor
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