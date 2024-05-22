‘İran Reisi’siz daha iyi’ diyen Blinken’e Kremlin’den sert yanıt

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Schengen vizesi krizi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Huzurevine başvurular son 5 yılda yüzde 41 arttı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Adem Metan anlattı 'Reisi'nin cenazesini aldıktan sonra ekiplerin büyük bir bölümü çekildi'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Canlı yayın konuğumuz sanatçı Tuna Kiremitçi
12:07
83 dk
HABER MASASI
Engelli bireylere sağlanan haklar nelerdir ?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Demir, İran'dan bildiriyor...
15:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin dünya liderleri için milli yasları
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'İktidar bloğundan kaçan oyların büyük çoğunluğu İmamoğlu'na yöneldi'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Tüketici kredileri ve kredi kartlarında tehlike kapıda
12:06
83 dk
HABER MASASI
Engelli bireylerin spor dünyasındaki başarıları.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de tarihi skandal: Binlerce kişiye HIV enfekte kan verilmiş
17:39
2 dk
SESLİ HABER
ABD milletvekili: FBI, Trump'ı öldürmeyi planladı
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
AB üyesi 2 ülke daha Filistin'i tanıyacak
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB iade etmek zorunda kalacak
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Fatih Terim sessizliğini bozdu: Konu Seçil Erzan davası
18:34
3 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusu: Amerika, Ukrayna'ya eski silahları gönderiyor
18:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus yetkili: Fransa asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak
19:10
2 dk
SESLİ HABER
1 milyon 115 bin TL'lik hesapla gündem olan restorandan açıklama geldi
19:35
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/iran-reisisiz-daha-iyi-diyen-blinkene-kremlinden-sert-yanit-1084098904.html
‘İran Reisi’siz daha iyi’ diyen Blinken’e Kremlin’den sert yanıt
‘İran Reisi’siz daha iyi’ diyen Blinken’e Kremlin’den sert yanıt
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Blinken'in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümüyle ilgili sözleri hakkındaki değerlendirmesinde, “Üst düzey bir ABD... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T14:07+0300
2024-05-22T14:17+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
washington
antony blinken
iran
ibrahim reisi
helikopter kazası
abd senatosu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084097907_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_c009f11ff555cd4be8b3f0c2e46f69d9.jpg
Önceki gün konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesinin İran halkının ve tüm dünyanın yararına olduğunu söylemişti.Blinken’in açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Peskov, “Dürüst olmak gerekirse bu ifadenin tam halini henüz görmedim. Bir diplomatın, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkenin böylesine üst düzey bir temsilcisinin diplomatik açıdan utanç verici bir açıklama yapabileceğine inanmak zor. Özetle, bütün bir ulusa karşı kaba bir açıklama” diye konuştu.Bir gün önce Senato Dış İlişkiler Komitesi önünde ABD diplomasisi, küresel zorluklar ve 2025 bütçe talebi konusunda ifade veren Blinken, Senatör Ted Cruz'un Blinken'e yönelttiği 'Reisi öldüğü için dünyanın bugün daha iyi olup olmadığı' sorusuna verdiği yanıtta Blinken, "Hem yargıç hem de cumhurbaşkanı olarak giriştiği korkunç eylemler göz önüne alındığında, artık bunlara girişemeyeceği ölçüde, evet, İran halkı muhtemelen daha iyi durumda" cümlelerini kaydetti.Gazze kasabı Blinkenİran liderinin ölümüyle ilgili açıklamalarının yanında, Senato’da protestolara maruz kalarak gündeme gelen Blinken, Kongre'de bakanlığının bütçesi hakkında ifade verdiği sırada, Filistin destekçisi katılımcılar tarafından ‘Gazze kasabı olarak anılacaksın’ sözleriyle protesto edildi.Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesi önünde ABD diplomasisi, küresel zorluklar ve 2025 bütçe talebi konusunda ifade verirken, konuşması protestolarla bölündü.Salona girerken Filistin destekçisi Codepink adlı bir grup, Blinken’ı, kanı simgeleyen kırmızı boyalı ellerini havaya kaldırarak, “40 bin Filistinlinin kanı ellerinde”, “Soykırım Dışişleri Bakanı”, “Uluslararası hukuk için utanç” sözleriyle karşıladı.ABD Dışişleri Bakanı, konuşmasına başladığı sırada salonda bulunan bir katılımcı elinde Filistin bayrağı ile ayağa kalkarak, "Hind Receb... İsrail askerleri onu öldürdüğünde 6 yaşındaydı. Gazze'de 35 binden fazla Filistinli Amerikan vergi mükelleflerinin dolarlarıyla öldürüldü. Onların kanı senin ellerinde. Gazze'nin kasabı olarak hatırlanacaksınız. Mirasınız soykırımdır. Sen de Netanyahu kadar suçlusun. Ailelerimizi öldürüyorsun Blinken" diye bağırdı.Filistin destekçisi, polis tarafından zorla dışarı çıkarılırken diğer bir eylemci de elinde "Savaş suçlusu" pankartı ile “Blinken bir savaş suçlusudur” diye slogan attı.Aralıklarla yapılan 3 ayrı protesto eylemi sırasında sessizce bekleyen Blinken, daha sonra oturumdaki konuşmasına devam etti.Blinken’in öğleden sonraki Senato Tahsisatlar Komitesindeki Dışişleri Bakanlığının bütçesi üzerine yapılan oturumu da benzeri protesto eylemlerine sahne oldu.Blinken konuşurken, kırmızıya boyanmış ellerini havada tutan Filistin destekçisi gruptan bazı kişiler, Gazze’deki soykırıma ABD desteğinin durdurulması yönünde sloganlar atarak Blinken'in konuşmasını kesti.Kongre polisi, slogan atan protestocuları zorla salondan dışarı çıkardı.6 yaşındaki Hind Receb 3 saat boyunca ölmemek için yalvarmıştıİsrail, şubat ayında Gazze'de bir aracı hedef almıştı. Araçta akrabalarıyla birlikte bulunan 6 yaşındaki Hind Receb, ilk saldırıdan kurtulmuş ancak İsrail güçlerinin kuşatması nedeniyle araçta mahsur kalmıştı.Receb, telefonla ulaşan Filistin Kızılayı yetkililerine "Hepsi öldü, gelin alın beni, burada tek kalmak istemiyorum. Çok korkuyorum, lütfen beni almaları için birini gönderin" diye 3 saat boyunca yalvarmış ancak İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle kurtarılamamıştı.İsrail güçlerinin bölgeden 12 gün sonra çekilmesi sonucu ulaşılan araçta, Hind Receb, dayısı, dayısının eşi ve 3 çocuğunun cansız bedenleri bulunmuştu.Hind Receb'in ölümü dünyada büyük yankı uyandırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/abd-disisleri-bakani-blinken-iranlilar-ibrahim-reisi-olmadan-muhtelemen-daha-iyi-durumda-1084089831.html
washington
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084097907_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df4d3d239d4fde92210ddef44304da24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dmitriy peskov, kremlin, washington, antony blinken, iran, ibrahim reisi, helikopter kazası, abd senatosu
dmitriy peskov, kremlin, washington, antony blinken, iran, ibrahim reisi, helikopter kazası, abd senatosu

‘İran Reisi’siz daha iyi’ diyen Blinken’e Kremlin’den sert yanıt

14:07 22.05.2024 (güncellendi: 14:17 22.05.2024)
© AA / Celal GüneşAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AA / Celal Güneş
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Blinken'in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümüyle ilgili sözleri hakkındaki değerlendirmesinde, “Üst düzey bir ABD yetkilisinin bütün bir ulus hakkında böylesine kaba açıklama yapabilmesi inanılmaz” ifadelerini kullandı.
Önceki gün konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesinin İran halkının ve tüm dünyanın yararına olduğunu söylemişti.
Blinken’in açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Peskov, “Dürüst olmak gerekirse bu ifadenin tam halini henüz görmedim. Bir diplomatın, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkenin böylesine üst düzey bir temsilcisinin diplomatik açıdan utanç verici bir açıklama yapabileceğine inanmak zor. Özetle, bütün bir ulusa karşı kaba bir açıklama” diye konuştu.
Bir gün önce Senato Dış İlişkiler Komitesi önünde ABD diplomasisi, küresel zorluklar ve 2025 bütçe talebi konusunda ifade veren Blinken, Senatör Ted Cruz'un Blinken'e yönelttiği 'Reisi öldüğü için dünyanın bugün daha iyi olup olmadığı' sorusuna verdiği yanıtta Blinken, "Hem yargıç hem de cumhurbaşkanı olarak giriştiği korkunç eylemler göz önüne alındığında, artık bunlara girişemeyeceği ölçüde, evet, İran halkı muhtemelen daha iyi durumda" cümlelerini kaydetti.
© AA / Celal GüneşAntony Blinken'e Gazze protestosu
Antony Blinken'e Gazze protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
Antony Blinken'e Gazze protestosu
© AA / Celal Güneş

Gazze kasabı Blinken

İran liderinin ölümüyle ilgili açıklamalarının yanında, Senato’da protestolara maruz kalarak gündeme gelen Blinken, Kongre'de bakanlığının bütçesi hakkında ifade verdiği sırada, Filistin destekçisi katılımcılar tarafından ‘Gazze kasabı olarak anılacaksın’ sözleriyle protesto edildi.
Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesi önünde ABD diplomasisi, küresel zorluklar ve 2025 bütçe talebi konusunda ifade verirken, konuşması protestolarla bölündü.
Salona girerken Filistin destekçisi Codepink adlı bir grup, Blinken’ı, kanı simgeleyen kırmızı boyalı ellerini havaya kaldırarak, “40 bin Filistinlinin kanı ellerinde”, “Soykırım Dışişleri Bakanı”, “Uluslararası hukuk için utanç” sözleriyle karşıladı.
ABD Dışişleri Bakanı, konuşmasına başladığı sırada salonda bulunan bir katılımcı elinde Filistin bayrağı ile ayağa kalkarak, "Hind Receb... İsrail askerleri onu öldürdüğünde 6 yaşındaydı. Gazze'de 35 binden fazla Filistinli Amerikan vergi mükelleflerinin dolarlarıyla öldürüldü. Onların kanı senin ellerinde. Gazze'nin kasabı olarak hatırlanacaksınız. Mirasınız soykırımdır. Sen de Netanyahu kadar suçlusun. Ailelerimizi öldürüyorsun Blinken" diye bağırdı.
Filistin destekçisi, polis tarafından zorla dışarı çıkarılırken diğer bir eylemci de elinde "Savaş suçlusu" pankartı ile “Blinken bir savaş suçlusudur” diye slogan attı.
Aralıklarla yapılan 3 ayrı protesto eylemi sırasında sessizce bekleyen Blinken, daha sonra oturumdaki konuşmasına devam etti.
Blinken’in öğleden sonraki Senato Tahsisatlar Komitesindeki Dışişleri Bakanlığının bütçesi üzerine yapılan oturumu da benzeri protesto eylemlerine sahne oldu.
Blinken konuşurken, kırmızıya boyanmış ellerini havada tutan Filistin destekçisi gruptan bazı kişiler, Gazze’deki soykırıma ABD desteğinin durdurulması yönünde sloganlar atarak Blinken'in konuşmasını kesti.
Kongre polisi, slogan atan protestocuları zorla salondan dışarı çıkardı.

6 yaşındaki Hind Receb 3 saat boyunca ölmemek için yalvarmıştı

İsrail, şubat ayında Gazze'de bir aracı hedef almıştı. Araçta akrabalarıyla birlikte bulunan 6 yaşındaki Hind Receb, ilk saldırıdan kurtulmuş ancak İsrail güçlerinin kuşatması nedeniyle araçta mahsur kalmıştı.
Receb, telefonla ulaşan Filistin Kızılayı yetkililerine "Hepsi öldü, gelin alın beni, burada tek kalmak istemiyorum. Çok korkuyorum, lütfen beni almaları için birini gönderin" diye 3 saat boyunca yalvarmış ancak İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle kurtarılamamıştı.
İsrail güçlerinin bölgeden 12 gün sonra çekilmesi sonucu ulaşılan araçta, Hind Receb, dayısı, dayısının eşi ve 3 çocuğunun cansız bedenleri bulunmuştu.
Hind Receb'in ölümü dünyada büyük yankı uyandırmıştı.
2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İranlılar İbrahim Reisi olmadan muhtelemen daha iyi durumda
12:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала