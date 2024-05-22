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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/abd-disisleri-bakani-blinken-iranlilar-ibrahim-reisi-olmadan-muhtelemen-daha-iyi-durumda-1084089831.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İranlılar İbrahim Reisi olmadan muhtelemen daha iyi durumda
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İranlılar İbrahim Reisi olmadan muhtelemen daha iyi durumda
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Pazar günü bir helikopter kazasında diğer bazı üst düzey yetkililerle birlikte hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T12:13+0300
2024-05-22T12:16+0300
dünya
abd
antony blinken
ibrahim reisi
ted cruz
iran
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken söz konusu açıklamaları, Reisi'nin ölümü nedeniyle taziyelerini ifade ettiği konuşmasında dile getirirken bu durumun 'yalnızca bir formalite' olduğunu dile getirdi.ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı kısa bir açıklamada 'resmi taziyelerini' ifade ederken, Washington'un 'İran halkına ve onların insan hakları ve temel özgürlükler için verdiği mücadeleye olan desteğini' yinelemişti.Blinken, "Düşman olsun ya da olmasın, ülkeler liderlerini kaybettiklerinde yaptığımız gibi resmi taziyelerimizi ifade ettik. Bu, Sayın Reisi'nin kendi halkına yıllarca baskı uygulamak da dahil olmak üzere kınanacak davranışlarda bulunduğu gerçeğini değiştirmez" açıklamasında bulundu.Senatör Ted Cruz'un Blinken'e yönelttiği 'Reisi öldüğü için dünyanın bugün daha iyi olup olmadığı' sorusuna verdiği yanıtta Blinken, "Hem yargıç hem de cumhurbaşkanı olarak giriştiği korkunç eylemler göz önüne alındığında, artık bunlara girişemeyeceği ölçüde, evet, İran halkı muhtemelen daha iyi durumda" cümlelerini kaydetti.‘ABD’nin havacılık alanındaki yaptırımları insanları riske atıyor’İran’daki helikopter kazasına ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin İran dahil bazı ülkelere yönelik havacılık alanında uyguladığı yaptırımlarla bilerek sivil vatandaşlara zarar verdiğini belirmişti.Lavrov, “Eski İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bunu açık açık dile getirerek ABD’yi, Amerikan yapımı hava araçları için yedek parça tedarikine getirdiği yasak dahil yaptırımlar uygulayarak insanların hayatlarını tehlikeye atmakla suçladı. Amerikalılar bunu inkar ediyor, ancak aslında ABD’nin yaptırım ilan ettiği diğer ülkeler de hava araçları dahil Amerikan yapımı teçhizat için yedek parça alamıyor” cümlelerini kaydetmişti.Amerikan yaptırımlarının sadece hükümetleri hedef aldığı ve insanlara zarar vermediği yönündeki açıklamaların yalan olduğunun altını çizen Lavrov, “Ulaşım araçları kullanan sıradan vatandaşlara bilerek zarar vermekten bahsediyoruz” ifadesini kullandı.
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abd, antony blinken, ibrahim reisi, ted cruz, iran, kaza, helikopter, sergey lavrov, rusya
abd, antony blinken, ibrahim reisi, ted cruz, iran, kaza, helikopter, sergey lavrov, rusya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İranlılar İbrahim Reisi olmadan muhtelemen daha iyi durumda

12:13 22.05.2024 (güncellendi: 12:16 22.05.2024)
© AP Photo / J. Scott Applewhite2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar
2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Pazar günü bir helikopter kazasında diğer bazı üst düzey yetkililerle birlikte hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi olmadan İranlıların 'muhtemelen daha iyi durumda' olduklarını iddia etti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken söz konusu açıklamaları, Reisi'nin ölümü nedeniyle taziyelerini ifade ettiği konuşmasında dile getirirken bu durumun 'yalnızca bir formalite' olduğunu dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı kısa bir açıklamada 'resmi taziyelerini' ifade ederken, Washington'un 'İran halkına ve onların insan hakları ve temel özgürlükler için verdiği mücadeleye olan desteğini' yinelemişti.
Blinken, "Düşman olsun ya da olmasın, ülkeler liderlerini kaybettiklerinde yaptığımız gibi resmi taziyelerimizi ifade ettik. Bu, Sayın Reisi'nin kendi halkına yıllarca baskı uygulamak da dahil olmak üzere kınanacak davranışlarda bulunduğu gerçeğini değiştirmez" açıklamasında bulundu.
Senatör Ted Cruz'un Blinken'e yönelttiği 'Reisi öldüğü için dünyanın bugün daha iyi olup olmadığı' sorusuna verdiği yanıtta Blinken, "Hem yargıç hem de cumhurbaşkanı olarak giriştiği korkunç eylemler göz önüne alındığında, artık bunlara girişemeyeceği ölçüde, evet, İran halkı muhtemelen daha iyi durumda" cümlelerini kaydetti.

‘ABD’nin havacılık alanındaki yaptırımları insanları riske atıyor’

İran’daki helikopter kazasına ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin İran dahil bazı ülkelere yönelik havacılık alanında uyguladığı yaptırımlarla bilerek sivil vatandaşlara zarar verdiğini belirmişti.
Lavrov, “Eski İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bunu açık açık dile getirerek ABD’yi, Amerikan yapımı hava araçları için yedek parça tedarikine getirdiği yasak dahil yaptırımlar uygulayarak insanların hayatlarını tehlikeye atmakla suçladı. Amerikalılar bunu inkar ediyor, ancak aslında ABD’nin yaptırım ilan ettiği diğer ülkeler de hava araçları dahil Amerikan yapımı teçhizat için yedek parça alamıyor” cümlelerini kaydetmişti.
Amerikan yaptırımlarının sadece hükümetleri hedef aldığı ve insanlara zarar vermediği yönündeki açıklamaların yalan olduğunun altını çizen Lavrov, “Ulaşım araçları kullanan sıradan vatandaşlara bilerek zarar vermekten bahsediyoruz” ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
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Putin: Rusya, İran'la ilişkileri geliştirmeye devam etmek için her şeyi yapacak
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