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İran Cumhurbaşkanı Reisi için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi
İran Cumhurbaşkanı Reisi için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi
Sputnik Türkiye
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için başkent Tahran'da... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
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Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazına binlerce kişi katıldı.
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fotoğraf, ayetullah ali hamaney, ibrahim reisi, hüseyin emir abdullahiyan, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, фото
fotoğraf, ayetullah ali hamaney, ibrahim reisi, hüseyin emir abdullahiyan, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, фото

İran Cumhurbaşkanı Reisi için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi

13:56 22.05.2024
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Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazına binlerce kişi katıldı.
Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazına binlerce kişi katıldı.
© AA / Fatemeh Bahrami

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için başkent Tahran&#x27;da cenaze namazı kılındı. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Fatemeh Bahrami

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı.

© AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handout

Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.

Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handout

Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.

© AA / Fatemeh Bahrami

Sınırlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi.

Sınırlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Fatemeh Bahrami

Sınırlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi.

© AA / Murat Şengül

İlerleyen saatlerde düzenlenecek merasimden sonra Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed kentine gönderilecek.

İlerleyen saatlerde düzenlenecek merasimden sonra Cumhurbaşkanı Reisi&#x27;nin cenazesi Meşhed kentine gönderilecek. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Murat Şengül

İlerleyen saatlerde düzenlenecek merasimden sonra Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed kentine gönderilecek.

© AA / Fatemeh Bahrami

Namaz sonrası Azadi Meydanı'nda düzenlenecek cenaze merasime katılmak isteyen yüz binlerce kişi de üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.

Namaz sonrası Azadi Meydanı&#x27;nda düzenlenecek cenaze merasime katılmak isteyen yüz binlerce kişi de üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı&#x27;nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Fatemeh Bahrami

Namaz sonrası Azadi Meydanı'nda düzenlenecek cenaze merasime katılmak isteyen yüz binlerce kişi de üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.

© AA / Murat Şengül

Kalabalığın artması ve yürümede sıkıntı çıkması nedeniyle görevliler, halkı Azadi Caddesi'nden törenin yapılacağı Azadi Meydanı'na yönlendirdi. Halk, meydana doğru yürüyüşe geçti.

Kalabalığın artması ve yürümede sıkıntı çıkması nedeniyle görevliler, halkı Azadi Caddesi&#x27;nden törenin yapılacağı Azadi Meydanı&#x27;na yönlendirdi. Halk, meydana doğru yürüyüşe geçti. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Murat Şengül

Kalabalığın artması ve yürümede sıkıntı çıkması nedeniyle görevliler, halkı Azadi Caddesi'nden törenin yapılacağı Azadi Meydanı'na yönlendirdi. Halk, meydana doğru yürüyüşe geçti.

© AA / Murat Şengül

Cenaze defin işlemleri ise yarın yapılacak merasimlerin ardından gerçekleştirilecek.

Cenaze defin işlemleri ise yarın yapılacak merasimlerin ardından gerçekleştirilecek. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Murat Şengül

Cenaze defin işlemleri ise yarın yapılacak merasimlerin ardından gerçekleştirilecek.

© AA / Fatemeh Bahrami

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın cenazesi ise defnedileceği Tahran'da kalacak.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan&#x27;ın cenazesi ise defnedileceği Tahran&#x27;da kalacak. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Fatemeh Bahrami

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın cenazesi ise defnedileceği Tahran'da kalacak.

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