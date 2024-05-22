İran Cumhurbaşkanı Reisi için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı.
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı.
Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.
Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.
Sınırlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi.
Sınırlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi.
İlerleyen saatlerde düzenlenecek merasimden sonra Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed kentine gönderilecek.
İlerleyen saatlerde düzenlenecek merasimden sonra Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed kentine gönderilecek.
Namaz sonrası Azadi Meydanı'nda düzenlenecek cenaze merasime katılmak isteyen yüz binlerce kişi de üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.
Namaz sonrası Azadi Meydanı'nda düzenlenecek cenaze merasime katılmak isteyen yüz binlerce kişi de üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.
Kalabalığın artması ve yürümede sıkıntı çıkması nedeniyle görevliler, halkı Azadi Caddesi'nden törenin yapılacağı Azadi Meydanı'na yönlendirdi. Halk, meydana doğru yürüyüşe geçti.
Kalabalığın artması ve yürümede sıkıntı çıkması nedeniyle görevliler, halkı Azadi Caddesi'nden törenin yapılacağı Azadi Meydanı'na yönlendirdi. Halk, meydana doğru yürüyüşe geçti.
Cenaze defin işlemleri ise yarın yapılacak merasimlerin ardından gerçekleştirilecek.
Cenaze defin işlemleri ise yarın yapılacak merasimlerin ardından gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın cenazesi ise defnedileceği Tahran'da kalacak.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın cenazesi ise defnedileceği Tahran'da kalacak.