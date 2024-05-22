https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/dolandiricilardan-yeni-oyun-hesabina-yuklu-miktarda-para-geldi-icinden-4-bin-lirasini-al-1084092434.html

Dolandırıcılardan yeni oyun: 'Hesabına yüklü miktarda para geldi, içinden 4 bin lirasını al'

Dolandırıcılardan yeni oyun: 'Hesabına yüklü miktarda para geldi, içinden 4 bin lirasını al'

Sputnik Türkiye

Şırnak'ta kendisini 'hakim' olarak tanıtan şüpheli kuyumcuyu 180 bin TL dolandırırken parayı Adana'da bir taksici üzerinden almak istedi. Taksici ise polisin... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T13:58+0300

2024-05-22T13:58+0300

2024-05-22T13:58+0300

türkiye

şırnak

dolandırıcılık

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internet dolandırıcılığı

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İddiaya göre şüpheliler, Şırnak'ta kuyumcu olan S.İ. ile konuşarak, Şırnak Adliyesinde görev yaptıklarını söyledi. Ardından kendisini hakim olarak tanıtan şüpheli annesinin rahatsız olduğunu, acil paraya ihtiyacını olduğunu belirtti. Akabinde 180 bin TL'lik altını olduğunu söyleyerek, "Siz eleman gönderip teslim alın hemen, parayı da vereceğim IBAN’a atın" şeklinde yalan söyledi. Şüpheli bu arada Adana'da taksicilik yapan Murat Polat'ı (45) aradı. Şüpheliler Polat'a, Mersin Şehir Hastanesinden ilaç alınıp Adana'ya getirilmesi gerektiğini beyan ederek taksi ücretini öğrendi. Polat, 4 bin TL ücret tutacağını belirtti. Şüpheliler anlaşmayı kabul ederek taksiciden IBAN istedi. Bu IBAN'ı da kuyumcuya atarak parayı taksicinin hesabına attırarak "Sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırmaya çalıştı.İş yeri sahibi S.İ. duruma inanarak 180 bin TL parayı hemen gönderdi. Kuyumcuda çalışan kişi ise altını almaya gittiğinde dolandırdıklarını anladı.180 bin TL'yi taksiciye atıp izini kaybettirmek istedilerKuyumcuyu dolandıran şüpheliler, Adana'da taksici olarak çalışan Murat Polat'a ise kendilerini 'eczacı' olarak tanıttı. Polat'a gelemeyeceklerini beyan ederek hesabına 180 bin TL gönderdiklerini belirten dolandırıcılar, "İçerisinden 4 bin TL'sini al geri kalanı da Mersin'den ilaçları aldıktan sonra vereceğimiz hesaba yatır" dedi.Filmlere konu olan 'Sazan sarmalı' yöntemini uygulayan dolandırıcıların oyununu ise taksici Polat bozdu. Polat, kendisine yüklü miktarda para yatınca Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin uyarıları aklına geldi. Bir vatandaşın dolandırıldığını düşünerek hemen parayı çekip polise giden Polat, parayı polise teslim etti. Polis yaptığı tahkikatın ardından Şırnak'taki kuyumcu S.İ.'ye parasını yatırdı. Şırnak polisi de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Taksici kuyumcunun 18 bin lirasını kurtardıTaksici Polat, ekiplerin daha önce bu tür dolandırıcılıklara karşı uyardığını ve bu nedenle dolandırıcılığı önlediğini belirterek, "Bize daha önce asayişten dolandırıcılık masasından devamlı uyarı mesajları geliyordu. Bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıyorlardı. Bu aklıma geldi ve dolandırıcıları hiç dinlemedim. Çünkü daha önce gelen mesajlardan dolayı karakolumuza durumu izah ettik oradan da aynı şekilde emniyetteki dolandırıcılık masasına geldik ve buradaki arkadaşlarımız aynı şekilde yardımcı oldular bize. Paranın asıl sahibi Cizre'de kuyumcu bir arkadaşmış. Onları dolandırmışlar ve bizim hesabımızı kullanmışlar. Bizim de buradaki amacımız bir başka insanın daha canı yanmasın. O açıdan biz de getirdik teslim ettik. Meslektaşlarımızın hepsine uyarımız var. Bu tür şeylere inanmasınlar. Zaten günübirlik mesajlar da geliyor bize dolandırıcılık şubeden. Direkt emniyete müracaat etmeleri, başkasının hesabına kesinlikle para atmamalarını rica ediyorum" diye konuştu.

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şırnak, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı