https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/devrim-niteliginde-calisma-felcli-adam-beyin-implanti-sonrasi-iki-farkli-dilde-konusmaya-basladi-1084088819.html

Devrim niteliğinde çalışma: Felçli adam beyin implantı sonrası iki farklı dilde konuşmaya başladı

Devrim niteliğinde çalışma: Felçli adam beyin implantı sonrası iki farklı dilde konuşmaya başladı

Sputnik Türkiye

ABD'de yapılan bir araştırmada, felç geçiren bir adamın hem ana dili İspanyolca hem de İngilizce konuşmasını sağlayan tek bir beyin implantı kullanıldı... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T12:20+0300

2024-05-22T12:20+0300

2024-05-22T12:20+0300

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36 yaşındaki bir adam, beyin sapını etkileyen bir inme sonrasında dört uzvunu da kullanamama ve konuşma yeteneğini kaybetme gibi ağır hasarlar aldı. İnmeden sonra, İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenen adam, konuşma dili patolojistleri tarafından 'anartri' teşhisi konmasına rağmen, İngilizce konuşma becerisini geliştirdi. Bu durum, bilişsel işlevlerinin etkilenmediğini ancak kelimeleri üretmekte zorlandığını gösteriyordu.Adam daha önce, başının küçük hareketlerini kullanarak kelimeleri heceleme imkanı veren bir arayüz ile iletişim kuruyordu. Ancak, yeni bir BCI implantı bu durumu önemli ölçüde iyileştirme potansiyeli taşıyordu. Araştırmacılar, beyin aktivitesini analiz eden ve kelimeleri anında tanıyan bir algoritma geliştirerek, adamın İngilizce ve İspanyolca konuşmasını sağladı. Önemli olan, sistemin hangi dili kullandığını önceden programlamadan tespit edebilmesiydi.Bu çalışma, BCI teknolojisinin felçli hastaların iletişim yeteneğini geri kazandırmak için umut verici bir yol sunduğunu gösteriyor. Ayrıca, iki dilli bireylerin beyinlerinin dili nasıl işlediğini ve BCI'ların bu bilgiyi nasıl kullanabileceğini anlamak için yeni bir kapı açıyor. Araştırmacılar, bu teknolojinin iki dilli bireyler için daha da etkili olabileceğini ve daha fazla araştırma gerektiğini belirtti.Felçli bir adamın iki dilini de konuşmasını sağlayan bu yenilikçi araştırma, BCI teknolojisinin sağlık alanında devrim yaratma potansiyeline işaret ediyor. Teknolojinin gelecekte daha da gelişmesiyle, BCI'ların felçli hastaların yaşamlarını dönüştürme konusunda önemli bir rol oynaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/ispanya-ve-portekize-dev-gok-tasi-dustu-gece-birden-gunduze-dondu-1083999040.html

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beyin implantı, felç, konuşma, iki dil, ingilizce, ispanyolca, beyin-bilgisayar arayüzü (bci), anartri, iletişim, teknoloji, sağlık, neuralink, elon musk