https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/ispanya-ve-portekize-dev-gok-tasi-dustu-gece-birden-gunduze-dondu-1083999040.html

İspanya ve Portekiz'e dev gök taşı düştü: 'Gece birden gündüze döndü'

İspanya ve Portekiz'e dev gök taşı düştü: 'Gece birden gündüze döndü'

Sputnik Türkiye

Dün gece İspanya ve Portekiz semalarında mavi renkte bir ateş topu şeklinde görülen göktaşı, geceyi aydınlattı ve kameralara yansıyan görüntüler büyük... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T11:38+0300

2024-05-20T11:38+0300

2024-05-20T11:38+0300

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Uzaydan Dünya'ya düşen ve atmosfere girdiklerinde yanarak ışık yayan küçük gök cisimleri olan meteorlar, genellikle kuyruklu yıldız olarak da bilinir. Atmosfere girdiklerinde genellikle tamamen yanar ve yere ulaşamazlar.Ancak bu sefer, Portekiz ve İspanya semalarında dev bir meteorun muhteşem görüntüleri kaydedildi. Görgü tanıkları, gökyüzünde parlayan bu olağanüstü ışık gösterisine tanıklık ederken, bilim insanları ise bu tür olayların nadir görülmesine rağmen doğa olaylarının ne kadar büyüleyici olabileceğini bir kez daha hatırlattı.Gök taşı ile ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, nereye düştüğü hakkında bilgi de paylaşılmadı. Meteorun atmosfere girmesiyle birlikte oluşan parlak mavi ışık, geniş bir alanda izlenebilirken, bu tür olaylar genellikle atmosfere giren meteorların yanmasıyla meydana gelir.

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göktaşı, göktaşı yağmuru, gök taşı, portekiz, ispanya