https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/bakan-uraloglu-sosyal-medya-platformu-x-turkiyeye-temsilci-atadi-1084108334.html

Bakan Uraloğlu: Sosyal medya platformu X Türkiye'ye temsilci atadı

Bakan Uraloğlu: Sosyal medya platformu X Türkiye'ye temsilci atadı

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu sosyal medya platformu X'in Türkiye'ye temsilci atadığını duyurdu. Bakan ilgili şirketin kurulduğunu belirtti. 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T18:38+0300

2024-05-22T18:38+0300

2024-05-22T19:57+0300

türkiye

x

temsilci

abdulkadir uraloğlu

son dakika

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X sosyal medya platformunun artık İstanbul merkezli temsilciliğiyle Türkiye'de faaliyetlerini sürdüreceğini duyurdu.Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğü sonucu sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilciliğinin kurulduğunu belirterek, "X, artık İstanbul merkezli temsilciliği ile Türkiye'de faaliyetlerini sürdürecek" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/genclik-ve-spor-bakanliginin-kartinin-kullanildigi-luks-otomobil-yolda-goruldu-iddiasina-yanit-1084107005.html

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