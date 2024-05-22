https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/bakan-uraloglu-sosyal-medya-platformu-x-turkiyeye-temsilci-atadi-1084108334.html
Bakan Uraloğlu: Sosyal medya platformu X Türkiye'ye temsilci atadı
Bakan Uraloğlu: Sosyal medya platformu X Türkiye'ye temsilci atadı
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu sosyal medya platformu X'in Türkiye'ye temsilci atadığını duyurdu. Bakan ilgili şirketin kurulduğunu belirtti. 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T18:38+0300
2024-05-22T18:38+0300
2024-05-22T19:57+0300
türkiye
x
temsilci
abdulkadir uraloğlu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X sosyal medya platformunun artık İstanbul merkezli temsilciliğiyle Türkiye'de faaliyetlerini sürdüreceğini duyurdu.Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğü sonucu sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilciliğinin kurulduğunu belirterek, "X, artık İstanbul merkezli temsilciliği ile Türkiye'de faaliyetlerini sürdürecek" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/genclik-ve-spor-bakanliginin-kartinin-kullanildigi-luks-otomobil-yolda-goruldu-iddiasina-yanit-1084107005.html
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x, temsilci, abdulkadir uraloğlu, son dakika
Bakan Uraloğlu: Sosyal medya platformu X Türkiye'ye temsilci atadı
18:38 22.05.2024 (güncellendi: 19:57 22.05.2024)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu sosyal medya platformu X'in Türkiye'ye temsilci atadığını duyurdu. Bakan ilgili şirketin kurulduğunu belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X sosyal medya platformunun artık İstanbul merkezli temsilciliğiyle Türkiye'de faaliyetlerini sürdüreceğini duyurdu.
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğü sonucu sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilciliğinin kurulduğunu belirterek, "X, artık İstanbul merkezli temsilciliği ile Türkiye'de faaliyetlerini sürdürecek" ifadesini kullandı.