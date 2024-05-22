https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/genclik-ve-spor-bakanliginin-kartinin-kullanildigi-luks-otomobil-yolda-goruldu-iddiasina-yanit-1084107005.html
'Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü' iddiasına yanıt
'Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü' iddiasına yanıt
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "'Gençlik ve Spor Bakanlığının kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü' iddiası doğru değildir. İddiada adı geçen... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T18:13+0300
2024-05-22T18:13+0300
2024-05-22T18:13+0300
türkiye
gençlik ve spor bakanlığı
otomobil
kart
dezenformasyonla mücadele merkezi
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü' iddiasına yönelik bir açıklama yayınladı.Açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Gençlik ve Spor Bakanlığının kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü” iddiası doğru değildir. İddiada adı geçen federasyonun ve aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/adnan-oktar-davasinin-gorulmesine-baslandi-isterseniz-1-milyon-yil-verin-donersem-neyim-1084104631.html
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gençlik ve spor bakanlığı, otomobil, kart, dezenformasyonla mücadele merkezi
gençlik ve spor bakanlığı, otomobil, kart, dezenformasyonla mücadele merkezi
'Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü' iddiasına yanıt
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "'Gençlik ve Spor Bakanlığının kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü' iddiası doğru değildir. İddiada adı geçen federasyonun ve aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü' iddiasına yönelik bir açıklama yayınladı.
Açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Gençlik ve Spor Bakanlığının kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü” iddiası doğru değildir. İddiada adı geçen federasyonun ve aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.