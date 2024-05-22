https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/genclik-ve-spor-bakanliginin-kartinin-kullanildigi-luks-otomobil-yolda-goruldu-iddiasina-yanit-1084107005.html

'Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü' iddiasına yanıt

'Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü' iddiasına yanıt

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "'Gençlik ve Spor Bakanlığının kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü' iddiası doğru değildir. İddiada adı geçen... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T18:13+0300

2024-05-22T18:13+0300

2024-05-22T18:13+0300

türkiye

gençlik ve spor bakanlığı

otomobil

kart

dezenformasyonla mücadele merkezi

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü' iddiasına yönelik bir açıklama yayınladı.Açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Gençlik ve Spor Bakanlığının kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü” iddiası doğru değildir. İddiada adı geçen federasyonun ve aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

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Sputnik Türkiye

gençlik ve spor bakanlığı, otomobil, kart, dezenformasyonla mücadele merkezi