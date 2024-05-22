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Arda Güler İspanya Ligi tarihine geçti: Ronaldo'nun rekorunu kırdı
Arda Güler İspanya Ligi tarihine geçti: Ronaldo'nun rekorunu kırdı
Sputnik Türkiye
Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, İspanya Ligi'nde oynadığı 373 dakika 6 gol atarak hem Messi hem de Ronaldo’nun rekorunu kırdı. 22.05.2024, Sputnik Türkiye
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spor
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Milli futbolcu Arda Güler Real Madrid formasıyla rekora imza attı. Real Madrid forması giyen oyuncu, bu sezon İspanya Ligi'nde 6 gol atarak hem Messi hem de Cristiano Ronaldo'yu geçti. Real Madrid tarihindeki en kısa sürede en çok golü atan oyuncu olarak tarihe geçen Güler, 373 dakikada 6 gol attı.Christiano Ronaldo 6 gol sayısına 436 dakikada ulaşırken, Ronaldo Nazario 605 dakikada, Raul 749 dakika, Lionel Messi ise 780 dakikada ulaştı.
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arda güler, rekor, cristiano ronaldo, messi, ispanya, futbol, lig
arda güler, rekor, cristiano ronaldo, messi, ispanya, futbol, lig

Arda Güler İspanya Ligi tarihine geçti: Ronaldo'nun rekorunu kırdı

17:23 22.05.2024
© AAArda Güler gol sevinci
Arda Güler gol sevinci - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AA
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Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, İspanya Ligi'nde oynadığı 373 dakika 6 gol atarak hem Messi hem de Ronaldo’nun rekorunu kırdı.
Milli futbolcu Arda Güler Real Madrid formasıyla rekora imza attı.

Real Madrid forması giyen oyuncu, bu sezon İspanya Ligi'nde 6 gol atarak hem Messi hem de Cristiano Ronaldo'yu geçti.

Real Madrid tarihindeki en kısa sürede en çok golü atan oyuncu olarak tarihe geçen Güler, 373 dakikada 6 gol attı.
Christiano Ronaldo 6 gol sayısına 436 dakikada ulaşırken, Ronaldo Nazario 605 dakikada, Raul 749 dakika, Lionel Messi ise 780 dakikada ulaştı.
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