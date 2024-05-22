https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/arda-guler-ispanya-ligi-tarihine-gecti-ronaldonun-rekorunu-kirdi-1084104798.html

Arda Güler İspanya Ligi tarihine geçti: Ronaldo'nun rekorunu kırdı

Arda Güler İspanya Ligi tarihine geçti: Ronaldo'nun rekorunu kırdı

Sputnik Türkiye

Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, İspanya Ligi'nde oynadığı 373 dakika 6 gol atarak hem Messi hem de Ronaldo’nun rekorunu kırdı. 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T17:23+0300

2024-05-22T17:23+0300

2024-05-22T17:23+0300

spor

arda güler

rekor

cristiano ronaldo

messi

ispanya

futbol

lig

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Milli futbolcu Arda Güler Real Madrid formasıyla rekora imza attı. Real Madrid forması giyen oyuncu, bu sezon İspanya Ligi'nde 6 gol atarak hem Messi hem de Cristiano Ronaldo'yu geçti. Real Madrid tarihindeki en kısa sürede en çok golü atan oyuncu olarak tarihe geçen Güler, 373 dakikada 6 gol attı.Christiano Ronaldo 6 gol sayısına 436 dakikada ulaşırken, Ronaldo Nazario 605 dakikada, Raul 749 dakika, Lionel Messi ise 780 dakikada ulaştı.

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arda güler, rekor, cristiano ronaldo, messi, ispanya, futbol, lig