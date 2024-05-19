https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/ancelottiden-arda-guler-ovgusu-ozel-bir-yetenegi-var-1083990170.html

Ancelotti'den Arda Güler övgüsü: 'Özel bir yeteneği var'

Ancelotti'den Arda Güler övgüsü: 'Özel bir yeteneği var'

Sputnik Türkiye

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, deplasmanda 4-4 berabere kaldıkları Villarreal maçında iki gol atan Arda Güler'i övdü. Ancelotti, basın... 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T23:35+0300

2024-05-19T23:35+0300

2024-05-19T23:35+0300

spor

arda güler

carlo ancelotti

real madrid

real madrid

gol

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, deplasmanda 4-4 berabere kaldıkları Villarreal maçında iki gol atan Arda Güler'i övdü.Ancelotti, basın toplantısındaki konuşmasında, "Arda, özel olduğunu gösterdi. Kaleye ne kadar yakın oynarsa o kadar iyi. Özel bir yeteneği var. Bu yeteneğini kaleye uzak olmaktan daha çok yakın olduğunda daha iyi gösterebiliyor." dedi.En az sürede en çok golü atan oyuncuReal Madrid formasıyla bu sezon ligde 4. kez ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Arda, İspanyol takımında en az süre alıp en çok gol atan futbolcu olarak öne çıktı.Diğer yandan Arda Güler ile ilgili Marca gazetesinin internet sitesinde yapılan şu yorum dikkati çekti:As gazetesi de Real Madrid'e attığı 4 golün ardından La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sıraya çıkan Villarrealli futbolcu Alexander Sorloth ve Arda Güler'i öne çıkararak, "Sorloth ve Güler şov" diye yazdı.Arda'nın Real Madrid'i "dinamitleyen isim" olduğunu kaydeden As, "Real Madrid, Arda ile hiç beklemediği bir uzman buldu. Arda hiçbir pozisyonu kaçırmayan, çekiciliği olan bir solak." yorumunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/arda-guler-yine-gol-atti-1083987068.html

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arda güler, carlo ancelotti, real madrid, real madrid, gol