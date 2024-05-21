https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/scooterli-kaza-olume-sebep-olmustu-sanigin-cezasi-belli-oldu--1084038539.html

Scooterlı kaza ölüme sebep olmuştu: Sanığın cezası belli oldu

Scooterlı kaza ölüme sebep olmuştu: Sanığın cezası belli oldu

Sputnik Türkiye

Gaziantep’te scooterdaki lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit’e çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü O.S.’nin yargılandığı davada sanığa, 1 yıl 8 ay hapis... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T09:45+0300

2024-05-21T09:45+0300

2024-05-21T09:45+0300

türkiye

scooter

elektrikli scooter

kaza

kaza sebebi

otomobil

elektrikli otomobil

ceza

hapis

lise

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/01/1075116505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6182101d07d04417e2422abec557ee97.jpg

Gaziantep’te scooterdaki lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit’in yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davada karar çıktı. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık O.S. yer almadı, maktul Ezgi Alya Yiğit'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.Taraf avukatlarının beyanlarının arından savcı, dosyadaki mevcut delilleri dikkate alarak sanığın cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti sanığa 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.Ne olmuştu?Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde, 12 Nisan 2022'de O.S. idaresindeki otomobil, elektrikli scooter ile giden Ezgi Alya Yiğit (17) ve arkadaşı Şimal Toprak'a (17) çarpmıştı.Sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit hayatını kaybetmiş, Toprak yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/otomobil-almak-yerine-kiralama-secenegi-yeni-trend-oldu-hangisi-daha-hesapli-1084036505.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

scooter, elektrikli scooter, kaza, kaza sebebi, otomobil, elektrikli otomobil, ceza, hapis, lise