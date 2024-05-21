https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/scooterli-kaza-olume-sebep-olmustu-sanigin-cezasi-belli-oldu--1084038539.html
Scooterlı kaza ölüme sebep olmuştu: Sanığın cezası belli oldu
Scooterlı kaza ölüme sebep olmuştu: Sanığın cezası belli oldu
Sputnik Türkiye
Gaziantep’te scooterdaki lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit’e çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü O.S.’nin yargılandığı davada sanığa, 1 yıl 8 ay hapis... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T09:45+0300
2024-05-21T09:45+0300
2024-05-21T09:45+0300
türkiye
scooter
elektrikli scooter
kaza
kaza sebebi
otomobil
elektrikli otomobil
ceza
hapis
lise
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Gaziantep’te scooterdaki lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit’in yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davada karar çıktı. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık O.S. yer almadı, maktul Ezgi Alya Yiğit'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.Taraf avukatlarının beyanlarının arından savcı, dosyadaki mevcut delilleri dikkate alarak sanığın cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti sanığa 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.Ne olmuştu?Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde, 12 Nisan 2022'de O.S. idaresindeki otomobil, elektrikli scooter ile giden Ezgi Alya Yiğit (17) ve arkadaşı Şimal Toprak'a (17) çarpmıştı.Sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit hayatını kaybetmiş, Toprak yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/otomobil-almak-yerine-kiralama-secenegi-yeni-trend-oldu-hangisi-daha-hesapli-1084036505.html
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scooter, elektrikli scooter, kaza, kaza sebebi, otomobil, elektrikli otomobil, ceza, hapis, lise
scooter, elektrikli scooter, kaza, kaza sebebi, otomobil, elektrikli otomobil, ceza, hapis, lise
Scooterlı kaza ölüme sebep olmuştu: Sanığın cezası belli oldu
Gaziantep’te scooterdaki lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit’e çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü O.S.’nin yargılandığı davada sanığa, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Gaziantep’te scooterdaki lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit’in yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davada karar çıktı. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık O.S. yer almadı, maktul Ezgi Alya Yiğit'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.
Taraf avukatlarının beyanlarının arından savcı, dosyadaki mevcut delilleri dikkate alarak sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti sanığa 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde, 12 Nisan 2022'de O.S. idaresindeki otomobil, elektrikli scooter ile giden Ezgi Alya Yiğit (17) ve arkadaşı Şimal Toprak'a (17) çarpmıştı.
Sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit hayatını kaybetmiş, Toprak yaralanmıştı.