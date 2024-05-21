https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/otomobil-almak-yerine-kiralama-secenegi-yeni-trend-oldu-hangisi-daha-hesapli-1084036505.html

Otomobil almak yerine kiralama seçeneği yeni trend oldu: Hangisi daha hesaplı?

Otomobil almak yerine kiralama seçeneği yeni trend oldu: Hangisi daha hesaplı?

Sputnik Türkiye

Uzmanlara göre artık Türkiye'deki insanların otomobil almak yerine paralarını mevduat faizine yatırmayı tercih ettiği ortaya çıktı. Öte yandan, araç kiralama... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T09:40+0300

2024-05-21T09:40+0300

2024-05-21T09:40+0300

ekonomi

kiralama

araç kiralama

tüm oto kiralama kuruluşları derneği(tokkder)

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ikinci el otomobil

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Otomobil piyasasında son dönemlerde dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte satışlarda hareketlenme beklenirken, kredi faiz oranlarındaki yükseliş nedeniyle otomobil satışları neredeyse durma noktasına geldi. Otomobil piyasasındaki durgunluğun en büyük nedeni olarak gösterilen kredi faiz oranlarındaki artış, satışları olumsuz etkiledi. Parasını mevduata yatıran yatırımcılar, artık faiziyle otomobil kiralıyor. 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık kiralama seçenekleri sunan firmalar, modele göre farklı fiyatlar sunuyor.Araç Kiralamak Otomobil satın almak yerine mevduata yatırım yapanlar, aylık 45-50 bin TL kazanırken, aynı parayı aylık 27 bin TL'ye araç kiralamak suretiyle de bakım ve diğer masraflardan kaçınıyor. Bu durum, araç kiralama sektörünün de hareketlenmesine neden oluyor.Yaz aylarının başlamasıyla birlikte sıfır otomobiller için çeşitli kampanyalar başlasa da, aylardır pek çok aracın satılamadığı belirtiliyor. Galericiler, satışların eskisi gibi olmadığını vurguluyor.Araç Kiralama İşletmecisi Abbas Aslan, "İnsanlar araçlarını satıyor. Parayı mevduata yatırıp, araç kiralıyorlar. Normalde ayda 20-25 kişi araç kiralama talebinde bulunuyor ama bu tatillerde 50-70'e çıkıyor" dedi.Araç kiralama talebinin artmasıyla birlikte, farklı sürelerde ve farklı modellerde kiralama seçenekleri de çeşitleniyor. Kiralama süresi ve aracın modeline göre fiyatlar değişiklik gösteriyor.Otomobil piyasasındaki durgunluk, tüketicilerin alım gücündeki azalma ve kredi faiz oranlarındaki yükseliş gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Yatırımcıların mevduata yatırım yaparak araç kiralama yöntemini tercih etmesi, sektörde yeni bir trendi ortaya çıkarıyor.

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