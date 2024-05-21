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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Otomobil almak yerine kiralama seçeneği yeni trend oldu: Hangisi daha hesaplı?
Otomobil almak yerine kiralama seçeneği yeni trend oldu: Hangisi daha hesaplı?
Sputnik Türkiye
Uzmanlara göre artık Türkiye'deki insanların otomobil almak yerine paralarını mevduat faizine yatırmayı tercih ettiği ortaya çıktı. Öte yandan, araç kiralama... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T09:40+0300
2024-05-21T09:40+0300
ekonomi
kiralama
araç kiralama
tüm oto kiralama kuruluşları derneği(tokkder)
araç
araba
ikinci el araba satıcısı
ikinci el
ikinci el
ikinci el otomobil
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Otomobil piyasasında son dönemlerde dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte satışlarda hareketlenme beklenirken, kredi faiz oranlarındaki yükseliş nedeniyle otomobil satışları neredeyse durma noktasına geldi. Otomobil piyasasındaki durgunluğun en büyük nedeni olarak gösterilen kredi faiz oranlarındaki artış, satışları olumsuz etkiledi. Parasını mevduata yatıran yatırımcılar, artık faiziyle otomobil kiralıyor. 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık kiralama seçenekleri sunan firmalar, modele göre farklı fiyatlar sunuyor.Araç Kiralamak Otomobil satın almak yerine mevduata yatırım yapanlar, aylık 45-50 bin TL kazanırken, aynı parayı aylık 27 bin TL'ye araç kiralamak suretiyle de bakım ve diğer masraflardan kaçınıyor. Bu durum, araç kiralama sektörünün de hareketlenmesine neden oluyor.Yaz aylarının başlamasıyla birlikte sıfır otomobiller için çeşitli kampanyalar başlasa da, aylardır pek çok aracın satılamadığı belirtiliyor. Galericiler, satışların eskisi gibi olmadığını vurguluyor.Araç Kiralama İşletmecisi Abbas Aslan, "İnsanlar araçlarını satıyor. Parayı mevduata yatırıp, araç kiralıyorlar. Normalde ayda 20-25 kişi araç kiralama talebinde bulunuyor ama bu tatillerde 50-70'e çıkıyor" dedi.Araç kiralama talebinin artmasıyla birlikte, farklı sürelerde ve farklı modellerde kiralama seçenekleri de çeşitleniyor. Kiralama süresi ve aracın modeline göre fiyatlar değişiklik gösteriyor.Otomobil piyasasındaki durgunluk, tüketicilerin alım gücündeki azalma ve kredi faiz oranlarındaki yükseliş gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Yatırımcıların mevduata yatırım yaparak araç kiralama yöntemini tercih etmesi, sektörde yeni bir trendi ortaya çıkarıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/tum-gozler-7-temmuzda-otomobil-fiyatlarina-indirim-mi-geliyor-1083739157.html
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kiralama, araç kiralama, tüm oto kiralama kuruluşları derneği(tokkder) , araç, araba, ikinci el araba satıcısı, ikinci el, ikinci el, ikinci el otomobil, otomobil, mevduat, kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat
kiralama, araç kiralama, tüm oto kiralama kuruluşları derneği(tokkder) , araç, araba, ikinci el araba satıcısı, ikinci el, ikinci el, ikinci el otomobil, otomobil, mevduat, kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat

Otomobil almak yerine kiralama seçeneği yeni trend oldu: Hangisi daha hesaplı?

09:40 21.05.2024
© AFP 2023 / Fabrice CoffriniCenevre Otomobil Fuarı
Cenevre Otomobil Fuarı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© AFP 2023 / Fabrice Coffrini
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Uzmanlara göre artık Türkiye'deki insanların otomobil almak yerine paralarını mevduat faizine yatırmayı tercih ettiği ortaya çıktı. Öte yandan, araç kiralama talebi ise adeta tavan yaptı.
Otomobil piyasasında son dönemlerde dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte satışlarda hareketlenme beklenirken, kredi faiz oranlarındaki yükseliş nedeniyle otomobil satışları neredeyse durma noktasına geldi.
Otomobil piyasasındaki durgunluğun en büyük nedeni olarak gösterilen kredi faiz oranlarındaki artış, satışları olumsuz etkiledi. Parasını mevduata yatıran yatırımcılar, artık faiziyle otomobil kiralıyor. 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık kiralama seçenekleri sunan firmalar, modele göre farklı fiyatlar sunuyor.
Araç Kiralamak Otomobil satın almak yerine mevduata yatırım yapanlar, aylık 45-50 bin TL kazanırken, aynı parayı aylık 27 bin TL'ye araç kiralamak suretiyle de bakım ve diğer masraflardan kaçınıyor. Bu durum, araç kiralama sektörünün de hareketlenmesine neden oluyor.
Yaz aylarının başlamasıyla birlikte sıfır otomobiller için çeşitli kampanyalar başlasa da, aylardır pek çok aracın satılamadığı belirtiliyor. Galericiler, satışların eskisi gibi olmadığını vurguluyor.
Araç Kiralama İşletmecisi Abbas Aslan, "İnsanlar araçlarını satıyor. Parayı mevduata yatırıp, araç kiralıyorlar. Normalde ayda 20-25 kişi araç kiralama talebinde bulunuyor ama bu tatillerde 50-70'e çıkıyor" dedi.
Araç kiralama talebinin artmasıyla birlikte, farklı sürelerde ve farklı modellerde kiralama seçenekleri de çeşitleniyor. Kiralama süresi ve aracın modeline göre fiyatlar değişiklik gösteriyor.
Otomobil piyasasındaki durgunluk, tüketicilerin alım gücündeki azalma ve kredi faiz oranlarındaki yükseliş gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Yatırımcıların mevduata yatırım yaparak araç kiralama yöntemini tercih etmesi, sektörde yeni bir trendi ortaya çıkarıyor.
Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2024
EKONOMİ
Tüm gözler 7 Temmuz'da: Otomobil fiyatlarına indirim mi geliyor?
13 Mayıs, 07:29
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