Peskov, "Kiev rejiminin bazı temsilcileri, özellikle de Zelenskiy, son günlerde çok açıklama yaptı ve bunu yaparken de fiilen histerik tutum sergiledi. Bu, Ukrayna ordusunun çatışma bölgesinde son derece ağır durumda olmasından kaynaklanıyor" dedi.



Batı'nın askeri yardımını sürdürmesine rağmen sahadaki dinamiği değiştirmenin imkansız olduğuna dair anlayışın giderek arttığını kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, "Bu, Kiev rejimi temsilcilerinin kararlarına güven ve denge katmıyor. Rusya, sivil tesislerine yönelik insanlık dışı bombardımana yanıt olarak askeri harekata devam ediyor" ifadelerini kullandı.



ABD basınına yansıyan haberlere göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov Bölgesi’ndeki ilerleyişi karşısında Kiev, ABD silahlarıyla Rusya’yı vurma izni almak için Beyaz Saray'a baskı yaparken, Washington ise buna karşı çıkıyor.



Daha önce İngiltere Savunma Bakanlığı Başkanı Grant Shapps, Londra'nın Kırım Yarımadası’nı Ukrayna'nın bir parçası olarak gördüğü için Kiev'e İngiltere tarafından sağlanan silahlarla Kırım'ı vurma izni verdiğini itiraf etmişti.



New York Times gazetesinin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre Pentagon da, Ukrayna'nın yakın zamanda teslim edilen uzun menzilli ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanabileceğini kabul etmişti.



Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.