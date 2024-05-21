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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/rusyayi-vurmak-icin-batidan-izin-isteyen-zelenskiye-kremlin-yanit-1084055640.html
Rusya'yı vurmak için Batı'dan izin isteyen Zelenskiy'e Kremlin yanıt
Rusya'yı vurmak için Batı'dan izin isteyen Zelenskiy'e Kremlin yanıt
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Batı yapımı silahlarla Rusya topraklarını vurmak için Batılı ortaklarından izin... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T13:37+0300
2024-05-21T13:37+0300
ukrayna krizi
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Peskov, "Kiev rejiminin bazı temsilcileri, özellikle de Zelenskiy, son günlerde çok açıklama yaptı ve bunu yaparken de fiilen histerik tutum sergiledi. Bu, Ukrayna ordusunun çatışma bölgesinde son derece ağır durumda olmasından kaynaklanıyor" dedi.Batı'nın askeri yardımını sürdürmesine rağmen sahadaki dinamiği değiştirmenin imkansız olduğuna dair anlayışın giderek arttığını kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, "Bu, Kiev rejimi temsilcilerinin kararlarına güven ve denge katmıyor. Rusya, sivil tesislerine yönelik insanlık dışı bombardımana yanıt olarak askeri harekata devam ediyor" ifadelerini kullandı.ABD basınına yansıyan haberlere göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov Bölgesi’ndeki ilerleyişi karşısında Kiev, ABD silahlarıyla Rusya’yı vurma izni almak için Beyaz Saray'a baskı yaparken, Washington ise buna karşı çıkıyor.Daha önce İngiltere Savunma Bakanlığı Başkanı Grant Shapps, Londra'nın Kırım Yarımadası’nı Ukrayna'nın bir parçası olarak gördüğü için Kiev'e İngiltere tarafından sağlanan silahlarla Kırım'ı vurma izni verdiğini itiraf etmişti.New York Times gazetesinin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre Pentagon da, Ukrayna'nın yakın zamanda teslim edilen uzun menzilli ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanabileceğini kabul etmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusya-abd-ve-avrupa-kiev-tarafindan-buyuk-bir-savasin-icine-cekiliyor-1083894724.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, abd, avrupa, nato, atacms füzeleri, silah yardımı, öldürücü silah yardımı
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, abd, avrupa, nato, atacms füzeleri, silah yardımı, öldürücü silah yardımı

Rusya'yı vurmak için Batı'dan izin isteyen Zelenskiy'e Kremlin yanıt

13:37 21.05.2024
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinEl portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa de Vladímir Putin
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa de Vladímir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© Sputnik / Sergey Guneev
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Batı yapımı silahlarla Rusya topraklarını vurmak için Batılı ortaklarından izin istemesini 'ağır durumdaki Ukrayna ordusunun yarattığı histerinin' bir sonucu olarak niteledi.
Peskov, "Kiev rejiminin bazı temsilcileri, özellikle de Zelenskiy, son günlerde çok açıklama yaptı ve bunu yaparken de fiilen histerik tutum sergiledi. Bu, Ukrayna ordusunun çatışma bölgesinde son derece ağır durumda olmasından kaynaklanıyor" dedi.

Batı'nın askeri yardımını sürdürmesine rağmen sahadaki dinamiği değiştirmenin imkansız olduğuna dair anlayışın giderek arttığını kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, "Bu, Kiev rejimi temsilcilerinin kararlarına güven ve denge katmıyor. Rusya, sivil tesislerine yönelik insanlık dışı bombardımana yanıt olarak askeri harekata devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov Bölgesi’ndeki ilerleyişi karşısında Kiev, ABD silahlarıyla Rusya’yı vurma izni almak için Beyaz Saray'a baskı yaparken, Washington ise buna karşı çıkıyor.

Daha önce İngiltere Savunma Bakanlığı Başkanı Grant Shapps, Londra'nın Kırım Yarımadası’nı Ukrayna'nın bir parçası olarak gördüğü için Kiev'e İngiltere tarafından sağlanan silahlarla Kırım'ı vurma izni verdiğini itiraf etmişti.

New York Times gazetesinin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre Pentagon da, Ukrayna'nın yakın zamanda teslim edilen uzun menzilli ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanabileceğini kabul etmişti.

Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
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