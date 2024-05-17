https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/putin-bugun-itibariyla-harkovu-almayi-planlamiyoruz-1083927253.html

Putin: Bugün itibarıyla Harkov'u almayı planlamıyoruz

Putin: Bugün itibarıyla Harkov'u almayı planlamıyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün itibarıyla Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ni alma planları bulunmadığını söyledi. 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T13:22+0300

2024-05-17T13:22+0300

2024-05-17T14:19+0300

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Çin ziyaretinin sonunda Harbin kentinde basın toplantısı düzenleyen Rusya lideri Putin'e Rus ordusunun son günlerde ciddi ilerleme kaydettiği Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'yle ilgili Moskova'nın planları soruldu.Putin, Rusya'nın bugün itibarıyla Harkov Bölgesi'ni alma planları bulunmadığını vurguladı.Rusya ordusunun Harkov istikametindeki ilerleyişini değerlendiren Putin, "Her gün plan dahilinde ilerliyorlar. Rusya'nın şehirleri ele geçirmek gibi bir planı yok. Harkov'a gelirsek, bugün itibarıyla böyle bir planımız da yok" ifadelerini kullandı.Harkov istikametinde yaşananların Ukrayna'nın suçu olduğunu söyleyen Putin, "Zira onlar, Belgorod da dahil sınır bölgelerine ateş açtılar ve maalesef ateş açmaya devam ediyorlar. Orada siviller ölüyor. Her şey apaçık ortada. Doğrudan kent merkezine, mahallelere ateş ediyorlar" dedi.'Tampon bölge kuracağız'Söz konusu saldırıların sürmesi halinde güvenlik bölgesi, tampon bölge kurmak zorunda kalacaklarını daha önce kamuoyu önünde dile getirdiğini anımsatan Putin, gelinen noktada Harkov'da yürütülen faaliyetlerle tampon bölge kurma süreci içinde olduklarını vurguladı.'İstanbul'da varılan anlaşmalar hayata geçirilmeli'Putin'e Mart 2022'de İstanbul'da Ukrayna heyetiyle yapılan müzakerelerde varılan anlaşmalara uyulması gerekip gerekmediği de soruldu.Rusya liderinin yanıtı şöyle oldu:'Kiev ve Batı bizi kandırdı'Kiev'in aksine Moskova'nın müzakereleri reddetmediğini ve Rus birlikler Kiev yakınlarından çekilir çekilmez Ukraynalı siyasetçilerin müzakere sürecini terk ettiğini anımsatan Putin, "Bizi bir kez daha kandırdılar. Rus birlikler Kiev yakınlarındayken, Batılı partnerler onları çekmemizde ısrarcı oldu. Karşı tarafın kafasına silah dayalıyken belgelerin imzalanamayacağını söylediler. Kiev, askerlerimizi çektikten bir gün sonra ise anlaşmayı çöpe atarak 'Artık sonuna dek savaşacağız' dedi. Batılı hamileri de şu anda tüm dünyanın bildiği tavrı takınıp Rusya'yı muharebe sahasında yenmeyi, bize stratejik yenilgi yaşatmayı hedeflediler. Bu şekilde davranan biz değildik" diye konuştu.Putin, müzakereler konusunda "Müzakerelere hazırız ancak artık kiminle iş tutacağımızı ve tutabileceğimizi, kime ne kadar güvenebileceğimizi anlamalıyız. Elbette şu anda tüm bunları, bu konuda, bu alanda olup bitenleri analiz ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.'Belgeleri meşru yönetimle imzalamamız gerekecek'Bu ay yapılması gereken devlet başkanlığı seçimlerini erteleyen ve 20 Mayıs'ta yetki süresi sona erecek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bu tarihten sonra meşru görüp görmeyeceklerinin sorulması üzerine Rusya lideri, bu soruya öncelikle Ukrayna'daki hukuk ve siyaset sisteminin yanıt vermesi gerektiğini söyledi.Putin, Ukrayna'daki çatışmalar sıcak safhaya geçmeden önce Zelenskiy'le konuştuklarını, sürekli temas halinde olduklarını da anımsatarak "Eğer iş belgelerin imzalanmasına gelirse, elbette böylesine kritik bir alandaki belgeleri meşru yönetimle imzalamamız gerekecek. Bu açık bir şey" diye ekledi.'İsviçre'deki konferans çatışmayla ilgili koşul dayatma girişimi'Haziran ayında İsviçre'de yapılacak Ukrayna konferansını yorumlayan Putin, bu toplantının Rusya'ya çatışmanın sonlandırılmasıyla ilgili koşulları dayatma girişimi olacağını kaydetti.Putin, bu tür bir konferansın önemli, somut, ciddi müzakere yürütme metodu olamayacağını belirterek Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma girişiminde başarısız olan Batı'nın çatışmanın sonlanmasıyla ilgili koşullar dayatma çabasının da beyhude kalacağı mesajını verdi.Rusya lideri, sahadaki gerçekler yerine 'isteklere' dayanan Ukrayna'da barış formüllerinin müzakere edilemeyeceğinin ve konferanstan çıkacak sonuçların analiz edileceğinin de altını çizdi.'Küresel dolar rezervleri azalmaya devam edecek, bu süreç kaçınılmaz'ABD'deki siyasi elitlerin büyük bir hata içinde olduğunu ve dolara büyük bir darbe vurup ona olan güveni yıktığını belirten Putin, küresel dolar rezervlerinin azalmaya devam edeceğini ve bu sürecin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

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