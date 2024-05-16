https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusya-abd-ve-avrupa-kiev-tarafindan-buyuk-bir-savasin-icine-cekiliyor-1083894724.html

Rusya: ABD ve Avrupa, Kiev tarafından büyük bir savaşın içine çekiliyor

Rusya: ABD ve Avrupa, Kiev tarafından büyük bir savaşın içine çekiliyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın ABD yapımı silahları Rusya topraklarını vurmak için kullanma konusunda Washington'u ikna etmeye çalışmasını eleştiren Duma Başkanı Volodin, ABD ve... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T15:34+0300

2024-05-16T15:34+0300

2024-05-16T15:34+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

vyaçeslav volodin

abd

avrupa

ukrayna

atacms füzeleri

patriot

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Kiev'in ABD ve Avrupa ülkelerini büyük bir savaşın içine çektiğini ifade etti.Kiev'in ABD yapımı silahları Rusya topraklarını vurmak için kullanma konusunda Washington'u ikna etmeye çalıştığına dikkat çeken Volodin, "Barışçıl Rus şehirlerine saldırmak için ABD ve Avrupa silahlarının kullanılması, ülkemiz vatandaşlarını korumak için daha güçlü silahların kullanılmasını gerektirecektir" dedi.Duma Başkanı, Batılı ülkelerdeki politikacıların küresel ölçekte bir felaketi önlemek için sorumluluklarının farkına varmaları gerektiğini sözlerine ekledi.ABD basınına yansıyan haberlere göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov Bölgesi’ndeki ilerleyişi karşısında Kiev, ABD silahlarıyla Rusya’yı vurma izni almak için Beyaz Saray'a baskı yaparken, Washington ise buna karşı çıkıyor.Daha önce İngiltere Savunma Bakanlığı Başkanı Grant Shapps, Londra'nın Kırım Yarımadası’nı Ukrayna'nın bir parçası olarak gördüğü için Kiev'e İngiltere tarafından sağlanan silahlarla Kırım'ı vurma izni verdiğini itiraf etmişti.New York Times gazetesinin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre Pentagon da, Ukrayna'nın yakın zamanda teslim edilen uzun menzilli ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanabileceğini kabul etmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/abd-ukraynanin-harkov-bolgesine-patriot-hava-savunma-sistemleri-konuslandirabiliriz-1083848711.html

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rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, abd, avrupa, ukrayna, atacms füzeleri, patriot, ukrayna krizi