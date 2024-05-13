https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/tum-gozler-7-temmuzda-otomobil-fiyatlarina-indirim-mi-geliyor-1083739157.html

Tüm gözler 7 Temmuz'da: Otomobil fiyatlarına indirim mi geliyor?

Tüm gözler 7 Temmuz'da: Otomobil fiyatlarına indirim mi geliyor?

Sputnik Türkiye

Otomobil fiyatları için gözler 7 Temmuz tarihine çevrildi. Kritik tarih itibariyle sıfır araçlarda ek paket olarak satılan birçok özellik, artık zorunlu... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T07:29+0300

2024-05-13T07:29+0300

2024-05-13T07:29+0300

otomobil

yerli otomobil

ikinci el otomobil

ikinci el

ikinci el

ikinci el araba satıcısı

ekonomi

para

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/04/1050475496_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff3917b59c796e61276a4e9ce120dc72.jpg

Otomobil alacaklar için 7 Temmuz'da çok şey değişecek. O tarih itibariyle araçlarda yeni dönem başlarken; ek paket olarak satılan bazı özellikler artık zorunlu oluyor.Hedef trafik kazalarını azaltmak olurken, işte bu yüzden yeni güvenlik teknolojileri, sıfır araçlarda standart pakete ekleniyor. Normalde ek ücret ödenerek alınan birçok özellik zorunlu hale geliyor.ATV Haber'e konuşan gazeteci Emre Özpeynirci, "Tekonolojiler geliştiriliyor. İşte vitese elinizi attığınız zaman elinizden kan alıp, sizin alkolünüzü ölçecek veya anahtarın üzerinde polislerdeki gibi bir üfleme cihazı olacak." dedi.Özpeynirci "7 Temmuz'dan önce Türkiye'ye gelen otomobiller, 7 Temmuz'dan sonra satılamayacak veya orada bir kota olacak. Hükümet orada şunu söylüyor. Diyor ki '7 Temmuz'dan sonra siz 2023 yışında kaç tane otomobil sattıysanız Türkiye'de onun yüzde 10'u kadar stoğu satabilirsiniz" ifadelerini kullandı.İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Serkan Çabuş ise "Sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybolduğunda araç bunu bir şekilde uyaracak. Eğer sürücü, alkollü bir şekilde aracına bindiği zaman bu test kontrolünden geçemezse sürüşüne devam edemeyecek. Sürücünün dikkat etmediği, önemsemediği şeylerin teknolojiyle önüne geçilmiş olacak" diye konuştu.Peki stoktaki sıfır araçlar ne olacak? Fiyatlar artacak mı, azalacak mı? Araç alıp satacaklar şimdiden bu soruların yanıtını ararken, güvenlik sistemi eklenmeden satılan araçlarda fiyat düşüşünün olabileceği belirtiliyor.'Önce indirim sonra zam'Özpeynirci de yaptığı açıklamada "Stokların erimesi için bir indirim yapılacak. Yani 7 Temmuz öncesi fiyatlar inebilir. 7 Temmuz'dan sonra bu standart donanımlarla belli markalarda fiyatlar artabilir." dedi.7 Temmuz'dan sonra zorunlu olacak özellikler

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/spden-dikkat-ceken-turkiye-analizi-2025te-dolar-tl-ne-kadar-olacak-1083708730.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

otomobil, yerli otomobil, ikinci el otomobil, ikinci el, ikinci el, ikinci el araba satıcısı, para