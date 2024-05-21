https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/oto-tamircisine-gidip-her-gun-kendini-fircalatiyor-1084067008.html
Oto tamircisine gidip her gün kendini fırçalatıyor
Oto tamircisine gidip her gün kendini fırçalatıyor
Sputnik Türkiye
Erzincan'da "Paşa" isimli kedi, her gün oto tamircisine geliyor, fırçayla kendisini kaşıtıyor. Erzincan'da oto tamirciliği yapan Ömer Yıldız, Paşa isimli... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T17:19+0300
2024-05-21T17:19+0300
2024-05-21T17:19+0300
yaşam
kedi
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hayvan
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Oto tamircisinde çekilen görüntülerde Ömer Yıldız, dükkanına gelen Paşa isimli kediyi fırçayla uzun uzun kaşıyarak temizledi. Yere uzanarak fırçalanmanın tadını çıkaran kedinin sevimli halleri iç ısıtan anlara sahne oldu.Ömer Yıldız, "Bu kedi bizim sanayimizin Paşa'sı. Her gün belli başlı saatlerde gelir, bana kendisini sevdirir, tımar ettirir, kaşırım, sonra gider." dedi.
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kedi, erzincan, hayvan
Oto tamircisine gidip her gün kendini fırçalatıyor
Erzincan'da "Paşa" isimli kedi, her gün oto tamircisine geliyor, fırçayla kendisini kaşıtıyor. Erzincan'da oto tamirciliği yapan Ömer Yıldız, Paşa isimli kediyi fırçayla kaşıdı. Tebessüm ettiren görüntülerde Yıldız tarafından ilgi gören kedinin halinden bir hayli memnun olduğu gözlendi.
Oto tamircisinde çekilen görüntülerde Ömer Yıldız, dükkanına gelen Paşa isimli kediyi fırçayla uzun uzun kaşıyarak temizledi. Yere uzanarak fırçalanmanın tadını çıkaran kedinin sevimli halleri iç ısıtan anlara sahne oldu.
Ömer Yıldız, "Bu kedi bizim sanayimizin Paşa'sı. Her gün belli başlı saatlerde gelir, bana kendisini sevdirir, tımar ettirir, kaşırım, sonra gider." dedi.