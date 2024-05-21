https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/oto-tamircisine-gidip-her-gun-kendini-fircalatiyor-1084067008.html

Oto tamircisine gidip her gün kendini fırçalatıyor

Oto tamircisine gidip her gün kendini fırçalatıyor

Sputnik Türkiye

Erzincan'da "Paşa" isimli kedi, her gün oto tamircisine geliyor, fırçayla kendisini kaşıtıyor. Erzincan'da oto tamirciliği yapan Ömer Yıldız, Paşa isimli... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T17:19+0300

2024-05-21T17:19+0300

2024-05-21T17:19+0300

yaşam

kedi

erzincan

hayvan

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Oto tamircisinde çekilen görüntülerde Ömer Yıldız, dükkanına gelen Paşa isimli kediyi fırçayla uzun uzun kaşıyarak temizledi. Yere uzanarak fırçalanmanın tadını çıkaran kedinin sevimli halleri iç ısıtan anlara sahne oldu.Ömer Yıldız, "Bu kedi bizim sanayimizin Paşa'sı. Her gün belli başlı saatlerde gelir, bana kendisini sevdirir, tımar ettirir, kaşırım, sonra gider." dedi.

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kedi, erzincan, hayvan