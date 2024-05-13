https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/kedileri-toplayarak-ofisinde-iskenceyle-oldurdugu-ortaya-cikan-mehmet-ozturk-davasinda-karar-1083746978.html
Kedileri toplayarak ofisinde işkenceyle öldürdüğü ortaya çıkan Mehmet Öztürk davasında karar verildi
Kedileri toplayarak ofisinde işkenceyle öldürdüğü ortaya çıkan Mehmet Öztürk davasında karar verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih'te, 'daha iyi bakacağını' söyleyerek sokaktan topladığı kedileri ofisinde vahşice katlettiği iddiasıyla yargılanan sanık Fatih Mehmet Öztürk... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T11:07+0300
2024-05-13T11:07+0300
2024-05-13T11:07+0300
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İstanbul'da Fatih Cami çevresindeki sokak kedilerini çantasına koyan ve mahallelinin tepkisi üzerine onlara 'daha iyi bakacağını' söyledikten sonra ofisinde 9 kedinin işkenceyle katledildiği belirlenen sanık Fatih Mehmet Öztürk'ün (44) 'birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.Duruşmaya müşteki avukatları ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği avukatları katıldı.Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Fatih Mehmet Öztürk'ün 9 kediyi darp ederek katlettiğine dikkat çekerek, sanığın 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Kararını açıklayan mahkeme, sanık Fatih Mehmet Öztürk'ü, 'birden fazla evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/turkiye-bu-ifadeyi-konusuyor-ozgur-ozelden-aciklama-geldi-erdogan-degil-ben-cikardim-dedi-1083739421.html
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fatih mehmet öztürk kedi,
fatih mehmet öztürk kedi,
Kedileri toplayarak ofisinde işkenceyle öldürdüğü ortaya çıkan Mehmet Öztürk davasında karar verildi
İstanbul Fatih'te, 'daha iyi bakacağını' söyleyerek sokaktan topladığı kedileri ofisinde vahşice katlettiği iddiasıyla yargılanan sanık Fatih Mehmet Öztürk, 'birden fazla evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
İstanbul'da Fatih Cami çevresindeki sokak kedilerini çantasına koyan ve mahallelinin tepkisi üzerine onlara 'daha iyi bakacağını' söyledikten sonra ofisinde 9 kedinin işkenceyle katledildiği belirlenen sanık Fatih Mehmet Öztürk'ün (44) 'birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Duruşmaya müşteki avukatları ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği avukatları katıldı.
Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Fatih Mehmet Öztürk'ün 9 kediyi darp ederek katlettiğine dikkat çekerek, sanığın 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Fatih Mehmet Öztürk'ü, 'birden fazla evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.