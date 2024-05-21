https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/istanbuldaki-trafikte-kayitli-arac-sayisi-aciklandi-uc-kisiye-bir-arac-dusuyor-1084056593.html

İstanbul'daki trafikte kayıtlı araç sayısı açıklandı: Üç kişiye bir araç düşüyor

İstanbul'daki trafikte kayıtlı araç sayısı açıklandı: Üç kişiye bir araç düşüyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 5 milyon 561 bin 214 kayıtlı araç sayısı olduğu açıklandı. 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T13:56+0300

2024-05-21T13:56+0300

2024-05-21T13:57+0300

türkiye

trafik

istanbul

araç

otomobil

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

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Nisan ayı verilerine göre, megakentte toplam kayıtlı taşıt sayısı 5 milyon 561 bin 214’e ulaştı.Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları verisinden derlenen bilgilere göre, İstanbul, Türkiye’de 53 ildeki toplam araç sayısı kadar taşıt barındırıyor. Aralarında Malatya, Isparta, Osmaniye, Çorum, Sivas, Edirne gibi illerin yer aldığı 53 şehirde toplam 5,3 milyon araç yer alıyor. İstanbul, toplam araç sayısıyla Türkiye’de birinci sırada yer alıyor.TÜİK verilerinde yola çıkılarak yapılan hesaplamalarda İstanbul’da kilometrekareye düşen araç sayısı dikkat çeken diğer detaylar arasında bulunuyor. 5 bin 461 kilometrekare yüzölçümüne sahip İstanbul’da her 1 kilometrekareye 1.018 araç karşılık geliyor.Üç kişiye bir araç düşüyorAraç başına düşen kişi ayrıntısı da kentteki araç yoğunluğunu gözler önüne serdi. 2023 Aralık itibarıyla nüfusu 15 milyon 655 bin 924 kişi olarak tespit edilen hesaplamalara göre 3 kişiye bir araç düşüyor.Öte yandan TÜİK verilerine göre, Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 3,4 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 43,0, otobüste yüzde 40,7, minibüste yüzde 30,9, kamyonette yüzde 29,1, otomobilde yüzde 27,1, traktörde yüzde 26,4 ve kamyonda yüzde 23,2 azaldı.Nisan ayında ise 196 bin 309 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,3'ünü motosiklet, yüzde 32,9'unu otomobil, yüzde 7,1'ini kamyonet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/kamuda-servis-kaldiriyorlar-yargiya-tasiyacagiz-1084050816.html

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trafik, istanbul, araç, otomobil, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)