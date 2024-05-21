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Kamuda servis kaldırıyorlar: 'Yargıya taşıyacağız'
Kamuda servis kaldırıyorlar: 'Yargıya taşıyacağız'
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Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında servislerin kaldırılmasına tepki gösteren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme ile kayıt altına alınan... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
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Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında personel servislerinin kaldırılmasına karar verilmesi tartışma yarattı.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kararı toplu sözleşme hükümlerini hatırlatarak eleştirip uygulama hayata geçilirse konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.NTV'nin haberine göre "Ortada hüküm net servis hizmeti sağlanabilir deniyor." diye konuşan Yalçın, "Sağlanamadığı durumlarda kişiye bir gidiş geliş bileti verilir." dedi.Sözleşme hukukuna aykırıToplu sözleşme hukukunu askıya alan bir durum olduğuna değinen Yalçın, "Karşılıklı imza altına alınan bir toplu sözleşmedeki hüküm uygulanır. Toplu sözlşmenin süresi dolana ve yeni bir hüküm ihdas edilene kadar." değerlendirmesinde bulundu.Yalçın, bu kararın başka sorunları da beraberinde getireceğini ifade edip kararın gözden geçirilmesini talep etti ve "Toplu sözleşme hükümleri istenirse bir genelgeyle askıya alınır gibi bir keyfilik çıkarmaya gerek yok." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-yanitladi-kamuda-tasarruf-memur-alimini-nasil-etkileyecek--1083948877.html
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memurların personel servisi kalkacak mı, kamu personeline servis ücreti yol parası verilecek mi? kamuda tasarruf paketinin maddeleri açıklandı,kamu personeli yol ücreti,memur yol ücreti
memurların personel servisi kalkacak mı, kamu personeline servis ücreti yol parası verilecek mi? kamuda tasarruf paketinin maddeleri açıklandı,kamu personeli yol ücreti,memur yol ücreti

Kamuda servis kaldırıyorlar: 'Yargıya taşıyacağız'

12:45 21.05.2024 (güncellendi: 12:47 21.05.2024)
© AAOkul servis
Okul servis - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© AA
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Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında servislerin kaldırılmasına tepki gösteren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme ile kayıt altına alınan hakkın genelgeyle geri alınamayacağını söyledi.
Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında personel servislerinin kaldırılmasına karar verilmesi tartışma yarattı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kararı toplu sözleşme hükümlerini hatırlatarak eleştirip uygulama hayata geçilirse konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.
NTV'nin haberine göre "Ortada hüküm net servis hizmeti sağlanabilir deniyor." diye konuşan Yalçın, "Sağlanamadığı durumlarda kişiye bir gidiş geliş bileti verilir." dedi.

Sözleşme hukukuna aykırı

Toplu sözleşme hukukunu askıya alan bir durum olduğuna değinen Yalçın, "Karşılıklı imza altına alınan bir toplu sözleşmedeki hüküm uygulanır. Toplu sözlşmenin süresi dolana ve yeni bir hüküm ihdas edilene kadar." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, bu kararın başka sorunları da beraberinde getireceğini ifade edip kararın gözden geçirilmesini talep etti ve "Toplu sözleşme hükümleri istenirse bir genelgeyle askıya alınır gibi bir keyfilik çıkarmaya gerek yok." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yanıtladı: Kamuda tasarruf memur alımını nasıl etkileyecek?
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