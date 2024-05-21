https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/kamuda-servis-kaldiriyorlar-yargiya-tasiyacagiz-1084050816.html
Kamuda servis kaldırıyorlar: 'Yargıya taşıyacağız'
Kamuda servis kaldırıyorlar: 'Yargıya taşıyacağız'
Sputnik Türkiye
Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında servislerin kaldırılmasına tepki gösteren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme ile kayıt altına alınan... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T12:45+0300
2024-05-21T12:45+0300
2024-05-21T12:47+0300
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tasarruf
tasarruf paketi
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Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında personel servislerinin kaldırılmasına karar verilmesi tartışma yarattı.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kararı toplu sözleşme hükümlerini hatırlatarak eleştirip uygulama hayata geçilirse konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.NTV'nin haberine göre "Ortada hüküm net servis hizmeti sağlanabilir deniyor." diye konuşan Yalçın, "Sağlanamadığı durumlarda kişiye bir gidiş geliş bileti verilir." dedi.Sözleşme hukukuna aykırıToplu sözleşme hukukunu askıya alan bir durum olduğuna değinen Yalçın, "Karşılıklı imza altına alınan bir toplu sözleşmedeki hüküm uygulanır. Toplu sözlşmenin süresi dolana ve yeni bir hüküm ihdas edilene kadar." değerlendirmesinde bulundu.Yalçın, bu kararın başka sorunları da beraberinde getireceğini ifade edip kararın gözden geçirilmesini talep etti ve "Toplu sözleşme hükümleri istenirse bir genelgeyle askıya alınır gibi bir keyfilik çıkarmaya gerek yok." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-yanitladi-kamuda-tasarruf-memur-alimini-nasil-etkileyecek--1083948877.html
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memurların personel servisi kalkacak mı, kamu personeline servis ücreti yol parası verilecek mi? kamuda tasarruf paketinin maddeleri açıklandı,kamu personeli yol ücreti,memur yol ücreti
memurların personel servisi kalkacak mı, kamu personeline servis ücreti yol parası verilecek mi? kamuda tasarruf paketinin maddeleri açıklandı,kamu personeli yol ücreti,memur yol ücreti
Kamuda servis kaldırıyorlar: 'Yargıya taşıyacağız'
12:45 21.05.2024 (güncellendi: 12:47 21.05.2024)
Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında servislerin kaldırılmasına tepki gösteren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme ile kayıt altına alınan hakkın genelgeyle geri alınamayacağını söyledi.
Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında personel servislerinin kaldırılmasına karar verilmesi tartışma yarattı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kararı toplu sözleşme hükümlerini hatırlatarak eleştirip uygulama hayata geçilirse konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.
NTV'nin haberine göre "Ortada hüküm net servis hizmeti sağlanabilir deniyor." diye konuşan Yalçın, "Sağlanamadığı durumlarda kişiye bir gidiş geliş bileti verilir." dedi.
Toplu sözleşme hukukunu askıya alan bir durum olduğuna değinen Yalçın, "Karşılıklı imza altına alınan bir toplu sözleşmedeki hüküm uygulanır. Toplu sözlşmenin süresi dolana ve yeni bir hüküm ihdas edilene kadar." değerlendirmesinde bulundu.
Yalçın, bu kararın başka sorunları da beraberinde getireceğini ifade edip kararın gözden geçirilmesini talep etti ve "Toplu sözleşme hükümleri istenirse bir genelgeyle askıya alınır gibi bir keyfilik çıkarmaya gerek yok." dedi.