https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/iskocya-israil-maci-guvenlik-gerekcesiyle-seyircisiz-oynanacak-1084064283.html

İskoçya-İsrail maçı güvenlik gerekçesiyle seyircisiz oynanacak

İskoçya-İsrail maçı güvenlik gerekçesiyle seyircisiz oynanacak

Sputnik Türkiye

İsrail’in Gazze’deki eylemlerine tepki göstererek Filistin’e desteğini sürdüren Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya ile İsrail arasında 31 Mayıs'ta oynanacak 2025... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T16:18+0300

2024-05-21T16:18+0300

2024-05-21T16:18+0300

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israil-filistin

gazze

gazze şeridi

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İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Güncellenen istihbarat ve tüm taraflarla yapılan kapsamlı güvenlik istişareleri sonucunda, İskoçya ile İsrail arasında 31 Mayıs'ta Hampden Park'taki EURO 2025 eleme maçı artık kapalı kapılar ardında oynanacak" ifadeleri kullanıldı.İskoçya'daki ilk maçın ardından iki takım arasında İsrail'in ev sahipliğinde 4 Haziran'da Macaristan'da yapılacak karşılaşma da taraftarsız oynanacak.Filistin Futbol Federasyonu (PFA), FIFA'ya, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail Futbol Federasyonunun, Zürih merkezli kuruluştan atılması için çağrı yapmıştı.Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Clare Daly de İsrail'in uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi çağrısında bulunmuştu.FIFA ve UEFA'nın Gazze'ye yönelik saldırılarda bulunan İsrail'e herhangi bir yaptırım uygulamaması dikkati çekiyor. Rusya'yı sivil ölümlerini gerekçe göstererek farklı bahanelerle tüm turnuvalardan men eden FIFA ve UEFA, İsrail'e karşı ise sessiz kalıyor.

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