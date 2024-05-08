https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/musluman-basbakan-istifa-etmisti-iskocyanin-yeni-basbakani-swinney-yemin-ederek-gorevine-basladi-1083610116.html

Müslüman başbakan istifa etmişti: İskoçya'nın yeni Başbakanı Swinney yemin ederek görevine başladı

Müslüman başbakan istifa etmişti: İskoçya'nın yeni Başbakanı Swinney yemin ederek görevine başladı

Sputnik Türkiye

İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf'un istifa etmesi ardından, SNP'nin başına geçen John Swinney yemin ederek ülkenin yeni başbakanı oldu. 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T15:14+0300

2024-05-08T15:14+0300

2024-05-08T15:14+0300

dünya

iskoçya

iskoç ulusal partisi (snp)

başbakan

müslüman

hamza yusuf

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İskoçya'nın yeni Başbakanı John Swinney, yemin ederek görevine resmen başladı.İskoç Yeşil Parti milletvekillerinin oylamada çekimser kaldıkları ve bunun da Swinney'in oy çoğunluğunu elde etmesini sağladığı kaydedildi. Böylece Swinney, Nisan ayı sonunda istifa eden Hamza Yusuf'un yerini almış oldu.İskoçya'nın 7. Bölgesel Başbakanı olan Swinney'in yakın zamanda kabineyi açıklaması bekleniyor.Hamza istifa etmişti Eski Başbakan Yardımcısı ve 2000-2004 döneminde SNP'nin lideri olan Swinney, Holyrood'da yapılan oylamada 64 oyla mecliste çoğunluğu elde etmişti.Yakın zamanda İskoçya'daki iktidar parti olan SNP ile Yeşiller Partisi emisyon hedeflerindeki anlaşmazlık sonrası 3 yıldır süren koalisyonu bozma kararı almıştı. Koalisyonun bozulmasıyla SNP lideri Yusuf'un tekrardan mecliste güven oyu alamayacağı düşünülüyordu.Oylama yapılmadan önce Hamza Yusuf istifa etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/iskocyanin-ilk-musluman-basbakani-hamza-yusuf-istifa-etti--1083271532.html

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iskoçya, iskoç ulusal partisi (snp), başbakan, müslüman, hamza yusuf