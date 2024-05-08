https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/musluman-basbakan-istifa-etmisti-iskocyanin-yeni-basbakani-swinney-yemin-ederek-gorevine-basladi-1083610116.html
Müslüman başbakan istifa etmişti: İskoçya'nın yeni Başbakanı Swinney yemin ederek görevine başladı
Müslüman başbakan istifa etmişti: İskoçya'nın yeni Başbakanı Swinney yemin ederek görevine başladı
Sputnik Türkiye
İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf'un istifa etmesi ardından, SNP'nin başına geçen John Swinney yemin ederek ülkenin yeni başbakanı oldu. 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T15:14+0300
2024-05-08T15:14+0300
2024-05-08T15:14+0300
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iskoçya
iskoç ulusal partisi (snp)
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müslüman
hamza yusuf
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İskoçya'nın yeni Başbakanı John Swinney, yemin ederek görevine resmen başladı.İskoç Yeşil Parti milletvekillerinin oylamada çekimser kaldıkları ve bunun da Swinney'in oy çoğunluğunu elde etmesini sağladığı kaydedildi. Böylece Swinney, Nisan ayı sonunda istifa eden Hamza Yusuf'un yerini almış oldu.İskoçya'nın 7. Bölgesel Başbakanı olan Swinney'in yakın zamanda kabineyi açıklaması bekleniyor.Hamza istifa etmişti Eski Başbakan Yardımcısı ve 2000-2004 döneminde SNP'nin lideri olan Swinney, Holyrood'da yapılan oylamada 64 oyla mecliste çoğunluğu elde etmişti.Yakın zamanda İskoçya'daki iktidar parti olan SNP ile Yeşiller Partisi emisyon hedeflerindeki anlaşmazlık sonrası 3 yıldır süren koalisyonu bozma kararı almıştı. Koalisyonun bozulmasıyla SNP lideri Yusuf'un tekrardan mecliste güven oyu alamayacağı düşünülüyordu.Oylama yapılmadan önce Hamza Yusuf istifa etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/iskocyanin-ilk-musluman-basbakani-hamza-yusuf-istifa-etti--1083271532.html
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iskoçya, iskoç ulusal partisi (snp), başbakan, müslüman, hamza yusuf
iskoçya, iskoç ulusal partisi (snp), başbakan, müslüman, hamza yusuf
Müslüman başbakan istifa etmişti: İskoçya'nın yeni Başbakanı Swinney yemin ederek görevine başladı
İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf'un istifa etmesi ardından, SNP'nin başına geçen John Swinney yemin ederek ülkenin yeni başbakanı oldu.
İskoçya'nın yeni Başbakanı John Swinney, yemin ederek görevine resmen başladı.
İskoç Yeşil Parti milletvekillerinin oylamada çekimser kaldıkları ve bunun da Swinney'in oy çoğunluğunu elde etmesini sağladığı kaydedildi. Böylece Swinney, Nisan ayı sonunda istifa eden Hamza Yusuf'un yerini almış oldu.
İskoçya'nın 7. Bölgesel Başbakanı olan Swinney'in yakın zamanda kabineyi açıklaması bekleniyor.
Eski Başbakan Yardımcısı ve 2000-2004 döneminde SNP'nin lideri olan Swinney, Holyrood'da yapılan oylamada 64 oyla mecliste çoğunluğu elde etmişti.
Yakın zamanda İskoçya'daki iktidar parti olan SNP ile Yeşiller Partisi emisyon hedeflerindeki anlaşmazlık sonrası 3 yıldır süren koalisyonu bozma kararı almıştı. Koalisyonun bozulmasıyla SNP lideri Yusuf'un tekrardan mecliste güven oyu alamayacağı düşünülüyordu.
Oylama yapılmadan önce Hamza Yusuf istifa etmişti.