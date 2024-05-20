https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/zeynep-demirel-volkan-demirele-bosanma-davasi-acti-4-ay-once-sinyallerini-vermisti-1084000733.html
'Zeynep Demirel boşanma davası açtı' iddialarına Volkan Demirel'den açıklama
'Zeynep Demirel boşanma davası açtı' iddialarına Volkan Demirel'den açıklama
Sputnik Türkiye
Ünlü futbolcu ve teknik direktör Volkan Demirel ile eski Belçika güzeli Zeynep Sever Demirel, 14 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldığı iddia... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T12:15+0300
2024-05-20T12:15+0300
2024-05-20T12:25+0300
yaşam
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hatayspor
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2009 Miss Belçika Güzellik Yarışması'nda 1. olan ve 2010 yılında Atakaş Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile nikah masasına oturan Zeynep Sever Demirel'in, boşanma kararı aldığı iddia edilmişti.Daha önce boşanma kararı, Zeynep Sever Demirel'in dört ay önce katıldığı bir programda yaptığı samimi açıklamalarla gündeme gelmişti. Zeynep Sever, "Aşk geçici bir şey. İlk heyecanı, yoğun duyguları imkânı yok taşıyamazsın. Biz taşıyamadık" itirafında bulunarak evliliklerindeki sorunların sinyalini vermişti.Sabah gazetesinin haberine göre, Zeynep Demirel daha önce de boşanmayı düşünmüş, ancak Hatay depremi nedeniyle bu kararını ertelemişti.Tüm bu iddialar sonrası gözler ünlü çifte dönmüştü. Volkan Zeynep Demirel çiftinden boşanma iddialarına ilişkin şu açıklama geldi: 2010 yılında dünyaevine giren çift, Şubat 2014'te Yade ve Ağustos 2017'de Yeda isimli kızlarını kucaklarına almıştı.'Belçika’da yaşamaya devam etseydim ne olurdu? Nasıl bir gelecek beni beklerdi?'Daha önce de bir sosyal medya kanalına katılan Zeynep Sever Demirel şunları söylemişti:Volkan Zeynep Demirel nasıl tanıştı?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/hande-ercelden-aciklama-hakan-sabanci-ile-iliskisi-bitti-mi-1083833249.html
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zeynep demirel boşanıyor, zeynep demirel boşanma, volkan zeynep demirel nasıl tanıştı
'Zeynep Demirel boşanma davası açtı' iddialarına Volkan Demirel'den açıklama
12:15 20.05.2024 (güncellendi: 12:25 20.05.2024)
Ünlü futbolcu ve teknik direktör Volkan Demirel ile eski Belçika güzeli Zeynep Sever Demirel, 14 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldığı iddia edilmişti. Sosyal medyada gündem olan söylentilerin ardından Demirel çiftinden "Haberler doğru değil, şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz" açıklaması geldi.
2009 Miss Belçika Güzellik Yarışması'nda 1. olan ve 2010 yılında Atakaş Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile nikah masasına oturan Zeynep Sever Demirel'in, boşanma kararı aldığı iddia edilmişti.
Daha önce boşanma kararı, Zeynep Sever Demirel'in dört ay önce katıldığı bir programda yaptığı samimi açıklamalarla gündeme gelmişti. Zeynep Sever, "Aşk geçici bir şey. İlk heyecanı, yoğun duyguları imkânı yok taşıyamazsın. Biz taşıyamadık" itirafında bulunarak evliliklerindeki sorunların sinyalini vermişti.
Sabah gazetesinin haberine göre, Zeynep Demirel daha önce de boşanmayı düşünmüş, ancak Hatay depremi nedeniyle bu kararını ertelemişti.
Tüm bu iddialar sonrası gözler ünlü çifte dönmüştü. Volkan Zeynep Demirel çiftinden boşanma iddialarına ilişkin şu açıklama geldi:
"Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz"
2010 yılında dünyaevine giren çift, Şubat 2014'te Yade ve Ağustos 2017'de Yeda isimli kızlarını kucaklarına almıştı.
'Belçika’da yaşamaya devam etseydim ne olurdu? Nasıl bir gelecek beni beklerdi?'
Daha önce de bir sosyal medya kanalına katılan Zeynep Sever Demirel şunları söylemişti:
"Bakınca böyle hayatıma zaten çok radikal büyük değişimler bir evliliğimdi herhalde. Belçika’dan Türkiye’ye taşınıp evlenmemdi, çocuk sahibi olmamdı. Hala düşünüyorum mesela Belçika’da yaşamaya devam etseydim ne olurdu? Nasıl bir gelecek beni beklerdi? En büyük hayatımdaki karar buydu. Çünkü çok erken bir yaşta aldım bu kararı.
“Bize öğretilen şey en başta çok yanlış olabilir mi acaba? Ne bileyim sanki böyle aşk hiç bitmeyen bir şeymiş gibi lanse edilir. Ne bileyim filmlerde mesela çok değerlidir. Çok önemlidir. Aşk çok ön plandadır ve sanki sonsuza dek sürebilecekmiş gibi gözükür. Ama ben mesela aşkı da herhangi bir duygu olarak nitelendiriyorum. Yani birinden de nefret ettiğin zaman çok uzun süre sürmüyor bu. Ya da sinirlendiğin zaman sinirin bir süre sonra geçiyor. Bunun bilincinde olursak eğer işte bazı şeylerde yürümeye başlıyor.
Ben bunun bilincine tabii ki de 19 yaşında Volkan’la tanıştığım zaman varmamıştım. Gelemezdim yani buna zamanla alışıyorsun. Zamanla o ilk zamanlardaki duyguyu aslında evlilikte aramamaya başlıyorsun. Çünkü yerine farklı şeyleri koyuyorsun. Farklı değerlerin olmaya başlıyor. Bu ilişkinin en başında da aslında ilişkini kurduğun temel değerlere çok bağlı. Eğer sürekli bir arayış içerisinde isen ve sürekli yeni bir şey yeni bir heyecan yeni bir duygu peşindeysen o ilişki de yürümemeye başlıyor. İnsanlar da ne bileyim evlilikten beklentilerini bu şekilde eğer alırsa yani bu şekilde olduğunu bilirse bence daha doğru daha uzun süreli ilişkiler görülebilir diye düşünüyorum.”
Volkan Zeynep Demirel nasıl tanıştı?
“20 yaşındaydım. Volkan’ın evlilik planları vardı. Ben daha çok emin değildim. Sonra da işte böyle bir karar aldık. Evlenelim dedik. Ben Belçika’dan Türkiye’ye taşındım. Sonuçları çok güzel oldu. İyi ki de böyle bir karar almışım diyorum tabii şimdi baktığım zaman.
Ben lise okuyordum aslında Volkan’la Türkiye’ye geldiğim zaman yazın bir ortak arkadaşlığımız sayesinde Volkan’la tanıştık. İlk zaman tabii böyle tanıştığımız zaman benim de tabii ki de herkesin olduğu gibi ön yargılarım vardı. Sonra bir müddet böyle bir konuşmadık. Bir yıl kadar. Sonrasında bir yıl sonrasında da çıkmaya başladık öyle oldu.”