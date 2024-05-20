'Zeynep Demirel boşanma davası açtı' iddialarına Volkan Demirel'den açıklama

"Bakınca böyle hayatıma zaten çok radikal büyük değişimler bir evliliğimdi herhalde. Belçika’dan Türkiye’ye taşınıp evlenmemdi, çocuk sahibi olmamdı. Hala düşünüyorum mesela Belçika’da yaşamaya devam etseydim ne olurdu? Nasıl bir gelecek beni beklerdi? En büyük hayatımdaki karar buydu. Çünkü çok erken bir yaşta aldım bu kararı.

“Bize öğretilen şey en başta çok yanlış olabilir mi acaba? Ne bileyim sanki böyle aşk hiç bitmeyen bir şeymiş gibi lanse edilir. Ne bileyim filmlerde mesela çok değerlidir. Çok önemlidir. Aşk çok ön plandadır ve sanki sonsuza dek sürebilecekmiş gibi gözükür. Ama ben mesela aşkı da herhangi bir duygu olarak nitelendiriyorum. Yani birinden de nefret ettiğin zaman çok uzun süre sürmüyor bu. Ya da sinirlendiğin zaman sinirin bir süre sonra geçiyor. Bunun bilincinde olursak eğer işte bazı şeylerde yürümeye başlıyor.

Ben bunun bilincine tabii ki de 19 yaşında Volkan’la tanıştığım zaman varmamıştım. Gelemezdim yani buna zamanla alışıyorsun. Zamanla o ilk zamanlardaki duyguyu aslında evlilikte aramamaya başlıyorsun. Çünkü yerine farklı şeyleri koyuyorsun. Farklı değerlerin olmaya başlıyor. Bu ilişkinin en başında da aslında ilişkini kurduğun temel değerlere çok bağlı. Eğer sürekli bir arayış içerisinde isen ve sürekli yeni bir şey yeni bir heyecan yeni bir duygu peşindeysen o ilişki de yürümemeye başlıyor. İnsanlar da ne bileyim evlilikten beklentilerini bu şekilde eğer alırsa yani bu şekilde olduğunu bilirse bence daha doğru daha uzun süreli ilişkiler görülebilir diye düşünüyorum.”