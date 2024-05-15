https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/hande-ercelden-aciklama-hakan-sabanci-ile-iliskisi-bitti-mi-1083833249.html

Hande Erçel'den açıklama: Hakan Sabancı ile ilişkisi bitti mi?

Hande Erçel'den açıklama: Hakan Sabancı ile ilişkisi bitti mi?

Sputnik Türkiye

Nazlı Sabancı'nın da aralarında olduğu kız grubu arkadaşları ile çıktığı Lizbon tatilinden paylaşılan pozları gündeme gelen Hande Erçel, Hakan Sabancı ile... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T13:15+0300

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hande erçel

hakan sabancı

yaşam

sevgili

evlilik

evlilik teklifi

ayrılık

nazlı sabancı

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Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel (30) ile iş insanı Hakan Sabancı'nın (33), yakın zamanda evleneceği konuşulurken, birden ayrılma haberleri gündeme gelmişti.Son olarak ise Erçel, sevgilisinin abisi Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’nın da aralarında olduğu kız arkadaşlarıyla birlikte Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitmişti.oyuncu, önceki gün Levent'de bir yapım şirketine girerken görüntülendi. Basın mensuplarının "Müstakbel eltinizle tatile gittiniz, nasıl geçti?" sorusuna Erçel, "Öyle demeyelim (elti). Arkadaşlarımla güzel bir tatil oldu, çok güzel geçti, kız kıza eğlendik" cevabını verdi.Hakan Sabancı ile ayrıldıkları yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine ise ünlü isim, "Bu haberler nereden çıkıyor hiç bilmiyorum. Öyle bir durum yok, her şey çok yolunda ve güzel gidiyor. Çok güzel bir ilişki yaşıyorum" sözleriyle ayrılık iddialarını net bir şekilde yalanladı.

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Sputnik Türkiye

hande erçel, hakan sabancı, sevgili, evlilik, evlilik teklifi, ayrılık, nazlı sabancı