https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/ukraynali-esir-harkov-bolgesinde-savunma-sifir-1084000845.html

Ukraynalı esir: Harkov bölgesinde savunma sıfır

Ukraynalı esir: Harkov bölgesinde savunma sıfır

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun Harkov bölgesinde esir aldığı Ukraynalı sınır muhafızı Andrey Şolanki, bölgedeki savunma hattının taarruz püskürtmeye uygun olmadığını belirtti. 20.05.2024, Sputnik Türkiye

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Sputnik’e konuşan Şolanki, “Harkov bölgesindeki savunma sıfır. Savunma diye bir şey yok. Atış noktaları yok, sığınak yok, hiçbir şey yok. Rus orduyu ‘boylu boyunca’ karşıladık. Kendi ellerimizle, kendi gücümüzle, çünkü bize harita bile göstermediler. Rehber bize bir kez etrafı gezdirdi, o kadar. Arkadaşlar kendiniz gidin yolu öğrenin, dediler” diye anlattı.Hendek kazma çalışmalarını kötü koşullarda yürütmek zorunda kaldıklarını söyleyen Ukraynalı esir, yapımı bitmeyen ve su dolu sığınaklarda haftalarca kalmak zorunda kaldıklarını kaydetti.Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov bölgesinde düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek 13 yerleşim birimini ele geçirdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusunun Harkov bölgesinde geri çekilmek zorunda kaldığını itiraf etmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada, 48’i Harkov’da olmak üzere 63 Ukraynalı askerin teslim olduğunu duyurmuştu.

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