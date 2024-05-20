https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/rus-su-34ler-ukrayna-komuta-merkezini-imha-etti-1083995956.html
Rus Su-34’ler Ukrayna komuta merkezini imha etti
Rus Su-34’ler Ukrayna komuta merkezini imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 avcı bombardıman uçaklarının, özel askeri harekat bölgesinin Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’nun... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T09:51+0300
2024-05-20T09:51+0300
2024-05-20T09:49+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Hava Uzay Kuvvetleri pilotları, Su-34 uçaklarıyla özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna ordu birimlerine yönelik uçak bombalarıyla saldırı gerçekleştirme görevini yerine getirdi. ‘Vostok’ Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında mevzilenen düşmanın komuta merkezi ve insan gücü bombalandı” dendi.Hedeflere yönelik, üniversal uçuş ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip UMPK uçak bombalarının kullanıldığı kaydedilirken istihbarattan hedeflerin imha edildiğine dair teyit aldıktan sonra Su-34’lerin güvenli bir şekilde üslerine döndüğü ifade edildi.UMPK, düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı veriyor. Kanatlara ve mühimmatı hedefe ulaştırma fırsatını veren kontrol sistemine sahip uçak bombaları, bu donanım sayesinde hassas hale geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/ingiltere-savunma-bakani-almanyanin-kieve-neden-taurus-fuzesi-gondermedigini-acikladi-1083973970.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, su-34, akıllı bomba, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, rusya hava-uzay kuvvetleri
rusya, rusya savunma bakanlığı, su-34, akıllı bomba, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, rusya hava-uzay kuvvetleri
Rus Su-34’ler Ukrayna komuta merkezini imha etti
Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 avcı bombardıman uçaklarının, özel askeri harekat bölgesinin Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında mevzilenen Ukrayna komuta merkezini vurduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Hava Uzay Kuvvetleri pilotları, Su-34 uçaklarıyla özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna ordu birimlerine yönelik uçak bombalarıyla saldırı gerçekleştirme görevini yerine getirdi. ‘Vostok’ Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında mevzilenen düşmanın komuta merkezi ve insan gücü bombalandı” dendi.
Hedeflere yönelik, üniversal uçuş ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip UMPK uçak bombalarının kullanıldığı kaydedilirken istihbarattan hedeflerin imha edildiğine dair teyit aldıktan sonra Su-34’lerin güvenli bir şekilde üslerine döndüğü ifade edildi.
UMPK, düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı veriyor. Kanatlara ve mühimmatı hedefe ulaştırma fırsatını veren kontrol sistemine sahip uçak bombaları, bu donanım sayesinde hassas hale geliyor.