https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/kirim-parlamento-baskani-konstantinov-bolgemize-verilen-zararin-faturasini-ukraynaya-kesecegiz-1083997510.html
Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov: Bölgemize verilen zararın faturasını Ukrayna’ya keseceğiz
Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov: Bölgemize verilen zararın faturasını Ukrayna’ya keseceğiz
Sputnik Türkiye
Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Ukrayna’nın yarımadaya yönelik hava ve füze saldırılarının neden olduğu hasarı değerlendirme çalışmalarına... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T10:29+0300
2024-05-20T10:29+0300
2024-05-20T10:27+0300
dünya
ukrayna krizi
rusya
kırım
vladimir konstantinov
ukrayna
ukrayna ordusu
tazminat
insansız hava aracı (iha)
füze saldırısı
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin parlamentosunun başkanı Konstantinov, Sputnik’e açıklamasında, “Öncelikli amacımız, Ukrayna devletinden Kırım’da işledikleri her şeyin tazminatını almak. Kırım'ın şu anda maruz kaldığı terör saldırılarından kaynaklanan zararın miktarı ve Kiev rejiminin terör faaliyetlerinden kaynaklanan diğer kayıplarımızın faturası Ukrayna’ya, bu ülkeden geriye ne kalırsa kalsın, kesinlikle kesilecek” dedi.Yarımadaya yönelik sistematik saldırı girişimlerinin, tazminat talep etme stratejisinin kesinlikle doğru olduğu inancını güçlendirdiğini söyleyen Konstantinov, “Hiç şüphem yok, bu faturanın ödenmesi için argümanlar bulacağız” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusu düzenli olarak Kırım’a insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre en son Kırım’da 9 adet ATACMS taktik füzesi vuruldu.Daha önce Kırım Tahkim Mahkemesi, enerji ablukası nedeniyle Ukrayna Hükümeti, Ukrayna Enerji Bakanlığı ve Ukrayna Enerji Kurumu’na karşı açılan en az 3 trilyon rublelik (yaklaşık 1 trilyon TL) ilk davayı kabul etmişti.Kırım Kamu Odası da enerji ablukası nedeniyle Ukrayna’ya dava açarak Kırımlılar lehine 3.5 trilyon rublelik (yaklaşık 1.2 trilyon TL) manevi tazminat talep etmeye hazırlanıyor.Kırımlı yetkililer ayrıca cumhuriyetin Ukrayna’ya bağlı olduğu dönemde kâr mahrumiyeti dahil zararı hesaplayarak Kiev’e fatura kesmeyi planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/rusya-savunma-bakanligi-kirim-uzerinde-9-atacms-fuzesi-dusuruldu-1083967398.html
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ukrayna krizi, rusya, kırım, vladimir konstantinov, ukrayna, ukrayna ordusu, tazminat, insansız hava aracı (iha), füze saldırısı, atacms füzeleri
ukrayna krizi, rusya, kırım, vladimir konstantinov, ukrayna, ukrayna ordusu, tazminat, insansız hava aracı (iha), füze saldırısı, atacms füzeleri
Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov: Bölgemize verilen zararın faturasını Ukrayna’ya keseceğiz
Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Ukrayna’nın yarımadaya yönelik hava ve füze saldırılarının neden olduğu hasarı değerlendirme çalışmalarına başlayacaklarını duyurdu.
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin parlamentosunun başkanı Konstantinov, Sputnik’e açıklamasında, “Öncelikli amacımız, Ukrayna devletinden Kırım’da işledikleri her şeyin tazminatını almak. Kırım'ın şu anda maruz kaldığı terör saldırılarından kaynaklanan zararın miktarı ve Kiev rejiminin terör faaliyetlerinden kaynaklanan diğer kayıplarımızın faturası Ukrayna’ya, bu ülkeden geriye ne kalırsa kalsın, kesinlikle kesilecek” dedi.
Yarımadaya yönelik sistematik saldırı girişimlerinin, tazminat talep etme stratejisinin kesinlikle doğru olduğu inancını güçlendirdiğini söyleyen Konstantinov, “Hiç şüphem yok, bu faturanın ödenmesi için argümanlar bulacağız” ifadesini kullandı.
Ukrayna ordusu düzenli olarak Kırım’a insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre en son Kırım’da 9 adet ATACMS taktik füzesi vuruldu.
Daha önce Kırım Tahkim Mahkemesi, enerji ablukası nedeniyle Ukrayna Hükümeti, Ukrayna Enerji Bakanlığı ve Ukrayna Enerji Kurumu’na karşı açılan en az 3 trilyon rublelik (yaklaşık 1 trilyon TL) ilk davayı kabul etmişti.
Kırım Kamu Odası da enerji ablukası nedeniyle Ukrayna’ya dava açarak Kırımlılar lehine 3.5 trilyon rublelik (yaklaşık 1.2 trilyon TL) manevi tazminat talep etmeye hazırlanıyor.
Kırımlı yetkililer ayrıca cumhuriyetin Ukrayna’ya bağlı olduğu dönemde kâr mahrumiyeti dahil zararı hesaplayarak Kiev’e fatura kesmeyi planlıyor.