https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/rusya-savunma-bakanligi-kirim-uzerinde-9-atacms-fuzesi-dusuruldu-1083967398.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım üzerinde 9 ATACMS füzesi düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım üzerinde 9 ATACMS füzesi düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rus hava savunma güçlerinin Kırım’da, daha önce ABD’den Kiev’e gönderilen 9 adet ATACMS füzesini imha ettiği bildirilirken, toplam 61 İHA’nın etkisiz hale... 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T09:03+0300
2024-05-19T09:03+0300
2024-05-19T09:03+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusu tarafından Kırım’a ateşlediği 9 ATACMS operasyonel-taktik füzesini imha ettiği belirtildi.Aynı zamanda dün gece Ukrayna ordusuna ait 57'si Krasnodar bölgesi üzerinde olmak üzere 61 AFU insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğüne vurgu yapılan yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz gece boyunca, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki sivil ve altyapı tesislerine karşı ABD yapımı ATACMS operasyonel-taktik füzeleri ve uçak tipi insansız hava araçları kullanarak terörist saldırılar gerçekleştirmeye yönelik bir dizi girişimi engellenmiş olup, görevli hava savunma unsurları, Kırım Cumhuriyeti toprakları üzerinde 9ATACMS füzesini ve bir İHA'yı imha ettiği, Belgorod toprakları üzerinde 3 ve Krasnodar üzerinde 57 İHA’yı imha ederek durdurmuştur” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/abd-basini-ukrayna-ordusu-rusyanin-harkov-yonundeki-saldirisina-hazirliksiz-yakalandi-1083966987.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, atacms füzeleri, abd, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, kırım
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım üzerinde 9 ATACMS füzesi düşürüldü
Rus hava savunma güçlerinin Kırım’da, daha önce ABD’den Kiev’e gönderilen 9 adet ATACMS füzesini imha ettiği bildirilirken, toplam 61 İHA’nın etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusu tarafından Kırım’a ateşlediği 9 ATACMS operasyonel-taktik füzesini imha ettiği belirtildi.
Aynı zamanda dün gece Ukrayna ordusuna ait 57'si Krasnodar bölgesi üzerinde olmak üzere 61 AFU insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğüne vurgu yapılan yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz gece boyunca, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki sivil ve altyapı tesislerine karşı ABD yapımı ATACMS operasyonel-taktik füzeleri ve uçak tipi insansız hava araçları kullanarak terörist saldırılar gerçekleştirmeye yönelik bir dizi girişimi engellenmiş olup, görevli hava savunma unsurları, Kırım Cumhuriyeti toprakları üzerinde 9ATACMS füzesini ve bir İHA'yı imha ettiği, Belgorod toprakları üzerinde 3 ve Krasnodar üzerinde 57 İHA’yı imha ederek durdurmuştur” ifadelerine yer verildi.