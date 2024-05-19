https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/rusya-savunma-bakanligi-kirim-uzerinde-9-atacms-fuzesi-dusuruldu-1083967398.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım üzerinde 9 ATACMS füzesi düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım üzerinde 9 ATACMS füzesi düşürüldü

Sputnik Türkiye

Rus hava savunma güçlerinin Kırım’da, daha önce ABD’den Kiev’e gönderilen 9 adet ATACMS füzesini imha ettiği bildirilirken, toplam 61 İHA’nın etkisiz hale... 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T09:03+0300

2024-05-19T09:03+0300

2024-05-19T09:03+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusu tarafından Kırım’a ateşlediği 9 ATACMS operasyonel-taktik füzesini imha ettiği belirtildi.Aynı zamanda dün gece Ukrayna ordusuna ait 57'si Krasnodar bölgesi üzerinde olmak üzere 61 AFU insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğüne vurgu yapılan yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz gece boyunca, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki sivil ve altyapı tesislerine karşı ABD yapımı ATACMS operasyonel-taktik füzeleri ve uçak tipi insansız hava araçları kullanarak terörist saldırılar gerçekleştirmeye yönelik bir dizi girişimi engellenmiş olup, görevli hava savunma unsurları, Kırım Cumhuriyeti toprakları üzerinde 9ATACMS füzesini ve bir İHA'yı imha ettiği, Belgorod toprakları üzerinde 3 ve Krasnodar üzerinde 57 İHA’yı imha ederek durdurmuştur” ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/abd-basini-ukrayna-ordusu-rusyanin-harkov-yonundeki-saldirisina-hazirliksiz-yakalandi-1083966987.html

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