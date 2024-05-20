https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/hakkaride-kaybolan-cocuk-icin-komandolar-goreve-cagirilmisti-uyurken-bulundu-1083994395.html
Hakkari'de kaybolan çocuk için komandolar göreve çağırılmıştı: Uyurken bulundu
Hakkari'de kaybolan çocuk için komandolar göreve çağırılmıştı: Uyurken bulundu
Sputnik Türkiye
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu arazide uyurken bulundu. 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T09:24+0300
2024-05-20T09:24+0300
2024-05-20T09:24+0300
türkiye
yüksekova
hakkari
komando
çocuk
kayıp
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Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karlı köyünde S.D. isimli 4 yaşındaki erkek çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine hemen harekete geçti. Havadan drone ile karadan da komando, JAK, iz takip köpeği ve arama kurtarma köpeği ile arazide arama yapan ekipler, çocuğu köyden yaklaşık 4 kilometre uzakta uyurken buldu. Ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/derbi-sonrasi-konusan-yandas-teror-orgutu-uyesi-hakan-sukur-bana-sallamis-demek-ki-dogru-yoldayim-1083991938.html
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yüksekova, hakkari, komando, çocuk, kayıp
yüksekova, hakkari, komando, çocuk, kayıp
Hakkari'de kaybolan çocuk için komandolar göreve çağırılmıştı: Uyurken bulundu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu arazide uyurken bulundu.
Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karlı köyünde S.D. isimli 4 yaşındaki erkek çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine hemen harekete geçti.
Havadan drone ile karadan da komando, JAK, iz takip köpeği ve arama kurtarma köpeği ile arazide arama yapan ekipler, çocuğu köyden yaklaşık 4 kilometre uzakta uyurken buldu.
Ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.