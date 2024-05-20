https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/hakkaride-kaybolan-cocuk-icin-komandolar-goreve-cagirilmisti-uyurken-bulundu-1083994395.html

Hakkari'de kaybolan çocuk için komandolar göreve çağırılmıştı: Uyurken bulundu

Hakkari'de kaybolan çocuk için komandolar göreve çağırılmıştı: Uyurken bulundu

Sputnik Türkiye

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu arazide uyurken bulundu. 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T09:24+0300

2024-05-20T09:24+0300

2024-05-20T09:24+0300

türkiye

yüksekova

hakkari

komando

çocuk

kayıp

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Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karlı köyünde S.D. isimli 4 yaşındaki erkek çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine hemen harekete geçti. Havadan drone ile karadan da komando, JAK, iz takip köpeği ve arama kurtarma köpeği ile arazide arama yapan ekipler, çocuğu köyden yaklaşık 4 kilometre uzakta uyurken buldu. Ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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yüksekova, hakkari, komando, çocuk, kayıp