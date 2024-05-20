https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/derbi-sonrasi-konusan-yandas-teror-orgutu-uyesi-hakan-sukur-bana-sallamis-demek-ki-dogru-yoldayim-1083991938.html
Derbi sonrası konuşan Yandaş: Terör örgütü üyesi Hakan Şükür bana sallamış demek ki doğru yoldayım
Derbi sonrası konuşan Yandaş: Terör örgütü üyesi Hakan Şükür bana sallamış demek ki doğru yoldayım
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin 1-0'lık kritik Galatasaray galibiyetinin ardından Sarı-Kırmızılı taraftarların gerek maç önü gerekse maç sonu en çok tepki gösterdiği isim olan... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T06:41+0300
2024-05-20T06:41+0300
2024-05-20T06:45+0300
spor
mert hakan yandaş
derbi
galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
galatasaray
galatasaray sk
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
fenerbahçe
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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olurken, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını da tepmiş oldu.Karşılaşmada Sarı-Kırmızılı taraftarların belki de en çok tepki gösterdiği isim olan Mert Hakan Yandaş alınan bu galibiyet sonrası çok konuşulacak açıklamalarda bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/fenerbahce-nasil-sampiyon-olur--1083989952.html
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Derbi sonrası konuşan Yandaş: Terör örgütü üyesi Hakan Şükür bana sallamış demek ki doğru yoldayım
06:41 20.05.2024 (güncellendi: 06:45 20.05.2024)
Fenerbahçe'nin 1-0'lık kritik Galatasaray galibiyetinin ardından Sarı-Kırmızılı taraftarların gerek maç önü gerekse maç sonu en çok tepki gösterdiği isim olan Mert Hakan Yandaş karşılaşma sonrası çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olurken, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını da tepmiş oldu.
Karşılaşmada Sarı-Kırmızılı taraftarların belki de en çok tepki gösterdiği isim olan Mert Hakan Yandaş alınan bu galibiyet sonrası çok konuşulacak açıklamalarda bulundu:
Aslında bütün sezonun senaryosunu seyrettik ama gel gör ki 10 kişi bile onlardan daha iyi takım olduğumuz için bu sefer olmadı kazanamadılar. İnanılmaz bir oyun oynadık, karakter gösterdik. Takımımla gurur duyuyorum. Biliyorum yine bana saldıracaklar 4 yıldır olduğu gibi ve camiamızdan bunu satın alanlar olacak. Ben burada olurum olmam, Fenerbahçe birlik olmadığı sürece başarması imkansız birlikte olmamız lazım, birlikte kalmamız lazım. Taraftarımıza teşekkür ediyorum bütün maç boyunca onların sesini duyduk. 1 dakika susmadılar. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum devre arası arayıp inanılmaz bir motivasyon konuşması yaptı. Terör örgütü üyesi Hakan Şükür bana sallamış demek ki doğru yoldayım Allah razı olsun.