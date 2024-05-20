Derbi sonrası konuşan Yandaş: Terör örgütü üyesi Hakan Şükür bana sallamış demek ki doğru yoldayım

Aslında bütün sezonun senaryosunu seyrettik ama gel gör ki 10 kişi bile onlardan daha iyi takım olduğumuz için bu sefer olmadı kazanamadılar. İnanılmaz bir oyun oynadık, karakter gösterdik. Takımımla gurur duyuyorum. Biliyorum yine bana saldıracaklar 4 yıldır olduğu gibi ve camiamızdan bunu satın alanlar olacak. Ben burada olurum olmam, Fenerbahçe birlik olmadığı sürece başarması imkansız birlikte olmamız lazım, birlikte kalmamız lazım. Taraftarımıza teşekkür ediyorum bütün maç boyunca onların sesini duyduk. 1 dakika susmadılar. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum devre arası arayıp inanılmaz bir motivasyon konuşması yaptı. Terör örgütü üyesi Hakan Şükür bana sallamış demek ki doğru yoldayım Allah razı olsun.