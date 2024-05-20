https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/cumhurbaskanligi-kabine-toplantisi-sona-erdi-1084028162.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T19:56+0300
2024-05-20T19:56+0300
2024-05-20T20:07+0300
türkiye
kabine toplantısı
kabine
son dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.
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kabine toplantısı, kabine, son dakika
kabine toplantısı, kabine, son dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
19:56 20.05.2024 (güncellendi: 20:07 20.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.