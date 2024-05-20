Erdoğan: Türkiye İran’a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeyi sürdürecek
18:48 20.05.2024 (güncellendi: 18:56 20.05.2024)
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Yönetim Kurulu üyelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından açıklamalarda bulundu.
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir'e helikopter kazası nedeniyle taziyelerini sundu. Erdoğan, Türkiye’nin bundan sonraki süreçte de İran’a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan, Türkiye’nin bu acılı günlerde İran’ın yanında olduğunu, İran halkının kederini paylaştığını belirtti.
Telefon görüşmesine dair İletişim Başkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte elim bir helikopter kazasında yaşamını yitirmeleri nedeniyle üzüntülerini iletti, taziyelerini sundu ve sabır diledi. Türkiye’nin bu acılı günlerde İran’ın yanında olduğunu ve İran halkının kederini paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bundan sonraki süreçte de İran’a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ve Abdullahiyan’ın Türkiye ve İran ilişkilerine katkılarının daima hatırlanacağını söyledi."