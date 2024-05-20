https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/bulgaristan-cumhurbaskani-radev-ukraynanin-rusyaya-karsi-zaferinin-imkansiz-oldugunu-soyledi-1084020987.html

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı zaferinin imkansız olduğunu söyledi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı zaferinin imkansız olduğunu söyledi

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz yılın sonunda Kiev’e zırhlı araç tedarik anlaşmasını veto eden Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı zafer kazanmasının... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T16:12+0300

2024-05-20T16:12+0300

2024-05-20T16:12+0300

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Avrupa Birliği haberleri ile öne çıkan Brüksel merkezli yayın organı Euractiv’e açıklamalarda bulunan Radev, Ukrayna'nın Rusya karşısında kazandığı zaferi ‘imkansız’ olarak nitelendirirken, Rusya ile iki yıldır süren savaşı Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik suikast girişimi ile ilişkilendirdi.Bulgaristan Cumhurbaşkanı, Slovakya lideri Fico’ya yönelik suikast girişimini Ukrayna çatışmasının prizmasından yorumlarken, “Çatışmanın devam etmesi ve Rusya'ya karşı kazanılması imkansız bir zafer hedefinin durumdan tek çıkış yolu olarak sunulması kabul edilemez” ifadelerini kullanırken, Rusya ve Ukrayna arasındaki ihtilaftan kaynaklanan tutkuların Avrupa'daki nefreti körüklediğini vurguladı.Ya bizimlesin ya Rus yanlısıRadev, Ukrayna konusunda diğer AB üyelerinden ayrılan Slovak lider Fico’nun barışa verdiği destek nedeniyle radikalleşmiş bir fanatik tarafından suikast girişimine uğradığına dikkat çektiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Bulgaristan Cumhurbaşkanı, ABD ve AB tarafından desteklenen çatışmanın devam etmesi halinde Ukrayna’nın ‘demografik’ olarak yok olacağına dikkat çekerken, aynı zamanda altyapısı, sanayisi, üretiminin de son bulacağının altını çizdiği demecinde, “Bunun sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa için son derece ağır sonuçları olacaktır” ifadelerini kullandı.Kiev'e askeri yardım sağlanmasına şiddetle karşı çıkan Radev, ayrıca Ukrayna krizinin askeri değil siyasi yollarla çözülmesi çağrısında bulundu.“Silahla ya da silahsız, yine de aynı sonuca doğru gidiyoruz” diyen Radev, “Aradaki fark binlerce can kaybı ve yeniden inşa etmek için para ödemek zorunda kalacağımız yıkılmış bir ülke olacaktır” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/avrupa-kendi-korkulari-ve-yaptigi-hatalar-yuzunden-zayifliyor-1083980242.html

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