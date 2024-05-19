https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/avrupa-kendi-korkulari-ve-yaptigi-hatalar-yuzunden-zayifliyor-1083980242.html

Avrupa, kendi korkuları ve yaptığı hatalar yüzünden zayıflıyor

Avrupa, kendi korkuları ve yaptığı hatalar yüzünden zayıflıyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’daki çatışmalarla birlikte Ortadoğu gerilimine karşı tutumunu irdeleyen İngiliz The Guardian gazetesi Ukrayna'nın yenilgisi... 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T15:23+0300

2024-05-19T15:23+0300

2024-05-19T15:23+0300

dünya

avrupa

avrupa birliği

emmanuel macron

abd

ukrayna

ukrayna krizi

ortadoğu

gazze

gazze şeridi

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Avrupa’nın, daha önceleri ABD'nin gücüne bağımlı uluslararası işbirliğinin geliştiği liberal uluslararası düzenin işlediği dönemde olduğu gibi dünya meselelerinde sahip olduğu gücü artık kullanamadığına dikkat çeken gazete, Avrupa’nın o dönemde dahi bir süper güç olmamasına rağmen çok taraflılık, bölgesel işbirliği, karşılıklı bağımlılık, gelişen demokrasi, yumuşak güç ve serbest ticaret gibi Soğuk Savaş sonrası dönemin karakteristik özelliklerini taşıdığını anımsatırken, yeni dünya düzeninde ise kıtanın giderek silindiğine vurgu yaptı.Haberinde, “Bugün Soğuk Savaş sonrasında kurulan düzenin yerini alan yeni bir düzen çağında yaşıyoruz ve dünya gelişim vektörünü değiştirdi. Eski sistemin bazı özellikleri devam etse de, milliyetçilik, korumacılık ve tek taraflılık gibi karşıt güçler ivme kazanıyor” ifadelerini kullanırken, Avrupa’nın bu yeni dünyaya uyum sağlamaya çalıştığını, ancak güç sahibi olmanın algı ve eylemde radikal değişiklikler gerektirdiğini kaydetti.Kıta kendini gözden geçiriyorFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son konuşmasına atıfta bulunan The Guardian, AB'nin uyum sağlamazsa hayatta kalamayabileceğini yazarken, gazeteye göre Ukrayna'nın yenilgisi, Rusya'nın yanıtı, göçmen akışındaki artış, Gazze’deki durum ve Trump'tan korkan Eski Dünya liderleri yanlış kararlar alıyor.Macron, Avrupa'nın önümüzdeki yıllarda 'ölebileceğinin' altını çizerek Avrupalı meslektaşlarına ABD'nin tebaası olmadıklarını göstermeleri yönünde çağrı yapmıştı.Bu korkunun, Avrupa'nın Ukrayna, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya yaklaşımını büyük ölçüde açıkladığını iddia eden İngiliz gazete, Ukrayna söz konusu olduğunda Avrupa’nın aşırı temkinli davrandığını, Akdeniz'in güneyi ve Afrika söz konusu olduğunda ise dış politikayı tamamen terk ettiğini savunduğu yazısını şu şekilde sürdürdü:Avrupa İsrail’den de korkuyorFelakete dönüşen Gazze Şeridi'ndeki savaşla ilgili olarak Avrupa'da süregelen tartışmaların temelinde de korku yattığına değinilirken, Almanya gibi bazı ülkelerin tarihsel nedenlerden ötürü İsrail'e verilen koşulsuz desteğin doğruluğunu sorgulamadığı, pek çok kişinin İsrail'in Refah'a yönelik kara harekatını sürdürmesi halinde bunun soykırım boyutlarına ulaşabileceği konusunda uyarmasına rağmen Avrupa'nın ilgisiz sözlerin ötesinde herhangi bir şekilde karşılık vereceğine dair hiçbir belirti görünmediği de kaydedildi.The Guardian, yaşlanan nüfusun yasal göçü rasyonel bir şekilde teşvik etmesi gerektiğine dikkat çekerken, bunun yerine korkunun AB'yi Avrupa'ya göçü durdurma vaatleri için rüşvet vermeye ittiğini, aynı zamanda Gazze'deki savaşla ilgili tartışmaların temelinde de korkunun yattığını belirtirken, yazısını, “Aynı zamanda Avrupa, Trump'a hazırlanmak yerine bu düşünceden kaçıyor” ifadeleriyle tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/eski-nato-komutani-abdyi-tehdit-eden-rusya-ve-cin-degil-toplum-icindeki-bolunmusluktur-1083970012.html

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