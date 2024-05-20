https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/slovak-lider-ficonun-durumu-iyiye-gidiyor-1084009989.html
Slovak lider Fico'nun durumu iyiye gidiyor
Slovak lider Fico'nun durumu iyiye gidiyor
Sputnik Türkiye
15 Mayıs'ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Başbakan Robert Fico'nun hayati tehlikeyi atlattığını bildirilirken, doktorlarla iletişim kurmaya... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T14:42+0300
2024-05-20T14:42+0300
2024-05-20T14:42+0300
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slovakya
robert fico
suikast girişimi
silahlı saldırı
avrupa
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Fico’nun tedavi gördüğü Banska Bystrica'daki Roosevelt Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Slovak liderin durumunun iyiye gittiği belirtilirken, “Bugünkü konsültasyondan sonra hastanın durumu stabil. Klinik olarak durumu iyiye gidiyor, iletişim kuruyor” denildi.Fico'ya suikast girişimiFico, başkent Bratislava’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.Ülke basınında, saldırıyı 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin hükümetin politikalarını beğenmediği için düzenlediği belirtilmişti.Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/slovakya-ic-savasin-esiginde-mi-1083895022.html
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slovakya, robert fico, suikast girişimi, silahlı saldırı, avrupa, avrupa birliği
slovakya, robert fico, suikast girişimi, silahlı saldırı, avrupa, avrupa birliği
Slovak lider Fico'nun durumu iyiye gidiyor
15 Mayıs'ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Başbakan Robert Fico'nun hayati tehlikeyi atlattığını bildirilirken, doktorlarla iletişim kurmaya başladığı aktarıldı.
Fico’nun tedavi gördüğü Banska Bystrica'daki Roosevelt Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Slovak liderin durumunun iyiye gittiği belirtilirken, “Bugünkü konsültasyondan sonra hastanın durumu stabil. Klinik olarak durumu iyiye gidiyor, iletişim kuruyor” denildi.
Fico, başkent Bratislava’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.
Ülke basınında, saldırıyı 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin hükümetin politikalarını beğenmediği için düzenlediği belirtilmişti.
Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.