https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/slovak-lider-ficonun-durumu-iyiye-gidiyor-1084009989.html

Slovak lider Fico'nun durumu iyiye gidiyor

Slovak lider Fico'nun durumu iyiye gidiyor

Sputnik Türkiye

15 Mayıs'ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Başbakan Robert Fico'nun hayati tehlikeyi atlattığını bildirilirken, doktorlarla iletişim kurmaya... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T14:42+0300

2024-05-20T14:42+0300

2024-05-20T14:42+0300

dünya

slovakya

robert fico

suikast girişimi

silahlı saldırı

avrupa

avrupa birliği

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Fico’nun tedavi gördüğü Banska Bystrica'daki Roosevelt Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Slovak liderin durumunun iyiye gittiği belirtilirken, “Bugünkü konsültasyondan sonra hastanın durumu stabil. Klinik olarak durumu iyiye gidiyor, iletişim kuruyor” denildi.Fico'ya suikast girişimiFico, başkent Bratislava’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.Ülke basınında, saldırıyı 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin hükümetin politikalarını beğenmediği için düzenlediği belirtilmişti.Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/slovakya-ic-savasin-esiginde-mi-1083895022.html

slovakya

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slovakya, robert fico, suikast girişimi, silahlı saldırı, avrupa, avrupa birliği