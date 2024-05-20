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Altın fiyatlarında ibre tersine döndü: Altın alımı ne zaman yapılmalı?
Altın fiyatlarında ibre tersine döndü: Altın alımı ne zaman yapılmalı?
Sputnik Türkiye
Altın, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Yaşanan dalgalanmalar sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara tavsiyelerde bulundu... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T18:25+0300
2024-05-20T18:25+0300
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Altın fiyatları yeni haftaya hızlı yükseliş kaydederek başladı. Spot piyasada altının onsu 2 bin 450 dolarla rekor seviyeyi test etti. Ons altın ve Dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 539 TL ile rekor kırdı.Vatan gazetesinin haberine göre geçen hafta, çarşamba günü açıklanan verilerin Nisan ayında enflasyonun beklenenden fazla düştüğünü göstermesinin ardından ABD doları gerilemiş ve Hazine tahvilleri yükselmişti. Bu durum da altına destek sağlamıştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemdeki altın fiyatlarındaki hareketlilikle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. Yatırımcılara dikkatli olmaları ve doğru hamleleri yapmaları gerektiğini belirtti.Elinde TL olan ne yapmalı?İslam Memiş, ons altın tarafında yatırım yapmayı düşünenlere beklemelerini tavsiye etti. Elinde TL bulunanlara ise altın yerine dolar almayı önerdi. Memiş, doların yatırım amacıyla değil, altına dönüştürmek için tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.Dolar alımının altına çevrilebilirliğine değinen Memiş, dolar almanın aslında altın almak amacı taşımadığını belirtti. Parite üzerinden altına dönüştürmek için dolar alındığını açıkladı.'Altın yerine dolar alınmalı'İslam Memiş, altın dolar paritesinin önemine dikkat çekerek, elinde TL olanların altın yerine dolar alması gerektiğini dile getirdi. Altın fiyatlarının dolar bazında değerlendirilmesi gerektiğini savunan Memiş, altın ve dolar alarak altını daha uygun fiyata getirmenin yatırımcılar için avantajlı bir strateji olduğunu ifade etti.Altın alımı ne zaman olmalı? Elindeki varlıkları dolar cinsinden değerlendirmenin önemine değinen İslam Memiş, altın fiyatlarının dolar bazında seyrettiğini ve altın alımının karlı olması için belirli bir dolar seviyesinin altına düşmesi gerektiğini belirtti.77 bin 400 dolar seviyesinin altının alımı için karlı bir nokta olduğunu vurgulayan Memiş, belirli dolar seviyelerinin altına düşüldüğünde altın alımının yapılması gerektiğini ifade etti.
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altın, islam memiş, dolar, ons altın
altın, islam memiş, dolar, ons altın

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü: Altın alımı ne zaman yapılmalı?

18:25 20.05.2024
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
© AA
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Altın, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Yaşanan dalgalanmalar sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Ons altın tarafında yatırım yapmayı düşünenlere beklemelerini öneren Memiş 'gram altın için alım ne zaman olmalı' sorusunun yanıtını verdi.
Altın fiyatları yeni haftaya hızlı yükseliş kaydederek başladı. Spot piyasada altının onsu 2 bin 450 dolarla rekor seviyeyi test etti. Ons altın ve Dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 539 TL ile rekor kırdı.
Vatan gazetesinin haberine göre geçen hafta, çarşamba günü açıklanan verilerin Nisan ayında enflasyonun beklenenden fazla düştüğünü göstermesinin ardından ABD doları gerilemiş ve Hazine tahvilleri yükselmişti. Bu durum da altına destek sağlamıştı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemdeki altın fiyatlarındaki hareketlilikle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. Yatırımcılara dikkatli olmaları ve doğru hamleleri yapmaları gerektiğini belirtti.

Elinde TL olan ne yapmalı?

İslam Memiş, ons altın tarafında yatırım yapmayı düşünenlere beklemelerini tavsiye etti. Elinde TL bulunanlara ise altın yerine dolar almayı önerdi. Memiş, doların yatırım amacıyla değil, altına dönüştürmek için tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.
Dolar alımının altına çevrilebilirliğine değinen Memiş, dolar almanın aslında altın almak amacı taşımadığını belirtti. Parite üzerinden altına dönüştürmek için dolar alındığını açıkladı.

'Altın yerine dolar alınmalı'

İslam Memiş, altın dolar paritesinin önemine dikkat çekerek, elinde TL olanların altın yerine dolar alması gerektiğini dile getirdi. Altın fiyatlarının dolar bazında değerlendirilmesi gerektiğini savunan Memiş, altın ve dolar alarak altını daha uygun fiyata getirmenin yatırımcılar için avantajlı bir strateji olduğunu ifade etti.

Altın alımı ne zaman olmalı?

Elindeki varlıkları dolar cinsinden değerlendirmenin önemine değinen İslam Memiş, altın fiyatlarının dolar bazında seyrettiğini ve altın alımının karlı olması için belirli bir dolar seviyesinin altına düşmesi gerektiğini belirtti.
77 bin 400 dolar seviyesinin altının alımı için karlı bir nokta olduğunu vurgulayan Memiş, belirli dolar seviyelerinin altına düşüldüğünde altın alımının yapılması gerektiğini ifade etti.
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