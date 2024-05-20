Kirada zam sınırı kalkarsa fiyatlar nasıl etkilenir?
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW104994bina - konut - deprem - ev
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW104994
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Ev sahipleri ve kiracılar, yüzde 25 zam sınırı kararına odaklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, uygulamanın devam etmesi için bir sebep görmediğini açıkladı. Uzmanlara göre piyasanın normalleşmesi için yüzde 25 zam tavanının kaldırılması gerekiyor. Zam sınırının kalkmasına kira fiyatları nasıl tepki verir?
Konut piyasası yüzde 25 kira zam sınırı ile ilgili gelişmelere odaklandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün yaptığı açıklamasında, "Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, çok büyük ihtimalle devam etmez." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün yaptığı açıklamasında, "Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, çok büyük ihtimalle devam etmez." ifadelerini kullandı.
Uygulamayla ilgili yeni bir karar alınmaması halinde yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.
Piyasa nasıl etkilenir?
NTV'nin haberine göre uzmanlar, kirada zam sınırı uygulaması nedeniyle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde ev sahiplerinin evini kiraya vermek yerine boş kalmasını tercih ettiğini belirtti.
Piyasaya müdahale edildiği zaman güven kaybının oluştuğunu ifade eden uzmanlar, zam sınırının kaldırılmasının arz tarafına pozitif yansıyacağına dikkat çekti.
Piyasaya müdahale edildiği zaman güven kaybının oluştuğunu ifade eden uzmanlar, zam sınırının kaldırılmasının arz tarafına pozitif yansıyacağına dikkat çekti.
Kiralık fiyatları artar mı?
Uzmanlar, karar öncesi yaz aylarında yeni kiralamalarda yüzde 25-30'lara varan artışların öngörüldüğünü söyledi. Ancak zam sınırının kaldırılması ile zamların önüne geçilebileceği ifade edildi. Piyasaya güven gelmesiyle kontratlar normale dönmesi öngörülüyor.
Konut satış fiyatlarında krediye erişimden kaynaklanan düşüşler yaşanıyor. Kiralık fiyatlarında ise arz sorunu öne çıktığı için gerileme beklenmiyor.
Uzmanlar, fiyatların bir süre sabitlenmesi ve enflasyonun gerilemesiyle reel anlamda düşüş olabileceğini ifade etti.
Konut satış fiyatlarında krediye erişimden kaynaklanan düşüşler yaşanıyor. Kiralık fiyatlarında ise arz sorunu öne çıktığı için gerileme beklenmiyor.
Uzmanlar, fiyatların bir süre sabitlenmesi ve enflasyonun gerilemesiyle reel anlamda düşüş olabileceğini ifade etti.