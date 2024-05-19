https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/tokatta-ihbar-uzerine-gidilen-evde-patlama-5i-jandarma-personeli-7-yarali-1083966613.html
Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı
Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı
Sputnik Türkiye
Tokat’ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ihbar üzerine gittikleri evde patlama meydana geldi. Olayda 5’i jandarma personeli 7 kişi yaralandı. 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T00:05+0300
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı.Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine jandarma ekibi sevk edildi.Söz konusu adrese varan ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçede ve il merkezinde bulunan hastanelere sevk edildi.Patlamanın yaşandığı bağ evinde incelemede bulunmak üzere uzman ekipler sevk edildi.
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tokat, tokat, erbaa, jandarma
Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ihbar üzerine gittikleri evde patlama meydana geldi. Olayda 5’i jandarma personeli 7 kişi yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı.
Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine jandarma ekibi sevk edildi.
Söz konusu adrese varan ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.
Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçede ve il merkezinde bulunan hastanelere sevk edildi.
Patlamanın yaşandığı bağ evinde incelemede bulunmak üzere uzman ekipler sevk edildi.