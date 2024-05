https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/et-entegre-tesisinde-kesime-goturulen-hayvana-eziyet-basina-defalarca-baltayla-vurdular-1083961815.html

Et entegre tesisinde kesime götürülen hayvana eziyet: Başına defalarca baltayla vurdular

Amasya’da bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana bıçak ve baltayla eziyet edildiği ortaya çıktı. Görevlilerden biri hayvanı bayıltmak için başına defalarca... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

Amasya'da bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana kesim sırasında eziyet edilmesinin sosyal medyada yayımlanması üzerine 5 kişi gözaltına alındı.Kentte bulunan et entegre tesisinde kesim sırasında kaçan büyükbaş hayvanı etkisiz hale getirmek isteyen ancak bu sırada hayvana eziyet eden 5 kişinin görüntüleri, sosyal medyada yayımlandı.Görüntülerin tepkiye neden olması üzerine Amasya Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında görüntülerde yer alan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada kentteki et entegre tesisinde çekildiği iddia edilen büyükbaş hayvana eziyet edildiğine dair görüntülerin yer almasına ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi.Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi doğrultusunda yürütülen araştırma neticesinde şüpheliler İ.T, N.T, H.S, E.Ç. ve A.A'nın yakalandığı aktarılan açıklamada, "Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce ilgili mevzuat doğrultusunda işletme ve şüpheliler hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır" ifadesine yer verildi.Öte yandan entegre tesisini işleten firmanın avukatı Mehmet Akif Aydın, gazetecilere, olaydan dolayı şirket olarak kendilerinin de çok üzgün olduklarını belirterek, "Böyle bir olayla gündeme gelmek şirket açısından kabul edilebilir bir durum değil. Konuyla ilgili detaylı açıklamayı en kısa zamanda paylaşacağız" açıklamasında bulundu.Sosyal medyada yer alan görüntüde, kesim sırasında kaçan hayvanın kafasına şüphelilerin sopa ve baltayla vurduğu görülüyor. 5 kişi tutuklandı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasya'nın Suluova ilçesinde kesim öncesi büyükbaş hayvana eziyet eden 5 kişinin tutuklandığını bildirdi.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçedeki bir et entegre tesisinde, kesim öncesi büyükbaş hayvana eziyet edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:Tesisin faaliyetleri durdurulduAmasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olayın gerçekleştirildiği işletmenin faaliyetleri yapılan idari denetimler sonrasında 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı ve gıda kanunu gereğince durdurulmuştur” açıklamasında bulundu.Olayın yaşandığı Kral Et Entegre tesisi işletmesi de açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

