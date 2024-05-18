Et entegre tesisinde kesime götürülen hayvana eziyet: Başına defalarca baltayla vurdular
19:09 18.05.2024 (güncellendi: 19:26 18.05.2024)
© İHA / MURAT ÇELİK-Amasya'da bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana bıçak ve baltayla eziyet edildiği ortaya çıktı. Vahşetin görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
© İHA / MURAT ÇELİK-
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Amasya’da bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana bıçak ve baltayla eziyet edildiği ortaya çıktı. Görevlilerden biri hayvanı bayıltmak için başına defalarca kez baltayla vurdu. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Amasya'da bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana kesim sırasında eziyet edilmesinin sosyal medyada yayımlanması üzerine 5 kişi gözaltına alındı.
Kentte bulunan et entegre tesisinde kesim sırasında kaçan büyükbaş hayvanı etkisiz hale getirmek isteyen ancak bu sırada hayvana eziyet eden 5 kişinin görüntüleri, sosyal medyada yayımlandı.
Görüntülerin tepkiye neden olması üzerine Amasya Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında görüntülerde yer alan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada kentteki et entegre tesisinde çekildiği iddia edilen büyükbaş hayvana eziyet edildiğine dair görüntülerin yer almasına ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi.
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi doğrultusunda yürütülen araştırma neticesinde şüpheliler İ.T, N.T, H.S, E.Ç. ve A.A'nın yakalandığı aktarılan açıklamada, "Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce ilgili mevzuat doğrultusunda işletme ve şüpheliler hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır" ifadesine yer verildi.
Öte yandan entegre tesisini işleten firmanın avukatı Mehmet Akif Aydın, gazetecilere, olaydan dolayı şirket olarak kendilerinin de çok üzgün olduklarını belirterek, "Böyle bir olayla gündeme gelmek şirket açısından kabul edilebilir bir durum değil. Konuyla ilgili detaylı açıklamayı en kısa zamanda paylaşacağız" açıklamasında bulundu.
Sosyal medyada yer alan görüntüde, kesim sırasında kaçan hayvanın kafasına şüphelilerin sopa ve baltayla vurduğu görülüyor.
5 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasya'nın Suluova ilçesinde kesim öncesi büyükbaş hayvana eziyet eden 5 kişinin tutuklandığını bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçedeki bir et entegre tesisinde, kesim öncesi büyükbaş hayvana eziyet edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:
"Olayın hemen ardından Suluova Cumhuriyet Başsavcılığınca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi gereğince soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştır."
#Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir et entegre tesisinde, kesim öncesi büyükbaş hayvana eziyet edilmesi asla kabul edilebilir bir durum değildir.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 18, 2024
Olayın hemen ardından #Suluova Cumhuriyet Başsavcılığınca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi gereğince soruşturma…
Tesisin faaliyetleri durduruldu
Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olayın gerçekleştirildiği işletmenin faaliyetleri yapılan idari denetimler sonrasında 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı ve gıda kanunu gereğince durdurulmuştur” açıklamasında bulundu.
Amasya’nın Suluova ilçesindeki bir tesiste hayvana eziyet görüntüleri kesinlikle kabul edilebilir değildir.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) May 18, 2024
Söz konusu işletmenin faaliyetleri “hayvan refahını engelleyici kesim işlemleri” sebebiyle Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur. pic.twitter.com/J5aDNetw2o
Olayın yaşandığı Kral Et Entegre tesisi işletmesi de açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“İdari makamlarca verilecek her türlü karara saygılı olduğumuzu ifade etmek isteriz. Meydana gelen bu üzücü olaydan dolayı tüm kamuoyundan ve paydaşlarımızdan tekrar özür diliyoruz.”
13 Haziran 2023, 19:53