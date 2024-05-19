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Derbide ilk gol geldi
Derbide ilk gol geldi
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Fenerbahçe'de Djiku, Lucas Torreira'ya yaptığı müdahalenin ardından 22. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Çağlar Söyüncü... 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T19:15+0300
2024-05-19T20:44+0300
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1' Derbide ilk düdük çaldı.5' Dries Mertens, Fred'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.11' Djiku, Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kartla cezalandırıldı.13' Djiku'nun pozisyonu sonrası saha karışırken, olayların yatışmasının ardından Osayi ve Barış Alper de sarı kart gördü.18' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski ceza sahası dışında topla buluştu. Polonyalı yıldızı sağ ayağıyla çektiği şut, Muslera'nın sağından auta gitti.20' Szymanski bu kez ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak köşeye plase vuruşunu yaptı, top az farkla dışarı çıktı.22' Fenerbahçe'de Djiku rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartını gördü ve oyundan atıldı.İkinci yarıda Fenerbahçe'den gol geldi59' Hakim Ziyech, Batshuayi'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kartla cezalandırıldı.62' Fred'in ceza sahası ön çizgisinde dokunduğu top az farkla auta gitti.64' Szymanski'nin ortasında Fred topa dokunamadı, Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.65' Mert Hakan Yandaş oyudan alındı, yerine Joshua King dahil oldu.65' Mert Hakan Yandaş oyundan çıkarken sarı kart gördü.71' GOL | Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydediyor.Kadroda değişiklikTrendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Kayserispor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu 2 değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, RAMS Park'ta oynanan müsabakada sarı kart cezalısı Rodrigo Becao ile sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'den faydalanamadı.62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise ilk 11'de Bright Osayi-Samuel ile Mert Hakan Yandaş'ı görevlendirdi.Galatasaray karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Defansın önünde Kayserispor maçında olduğu gibi yine Alexander Djiku görev yaparken, orta alanda Mert Hakan Yandaş, Fred ve Dusan Tadic forma giydi. Santrfor bölgesinde Michy Batshuayi gol ararken, ona desteği Sebastian Szymanski verdi.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Yusuf Akçiçek, Miha Zajc, Efekan Karayazı, Zeki Dursun, Joshua King, Edin Dzeko ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.Üçüncü Türk tercihi Mert HakanFenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, üçüncü Türk oyuncu tercihini Mert Hakan Yandaş'tan yana kullandı.İrfan Can Kahveci ile İsmail Yüksek'in sakatlıkları nedeniyle karşılaşma öncesinde teknik heyetin 3. Türk oyuncu olarak kimi seçeceği merak konusu olmuştu.İsmail Kartal, alternatifleri arasında Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de tercih etti.Oosterwolde yine stoperdeFenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, ligin ilk yarısındaki derbide olduğu gibi yine Galatasaray karşısında stoperde forma giydi.Ligin ilk yarısında savunmadaki eksiklik nedeniyle bu bölgede görevlendirilen 23 yaşındaki oyuncu, Becao'nun kart cezası, Djiku'nun da ön bölgede oynamak zorunda kalması sebebiyle maça stoper bölgesinde başladı.6 eksikFenerbahçe, Galatasaray deplasmanında 6 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Rade Krunic ve Cengiz Ünder önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bıraktı.Galatasaray şampiyonluk için sahadaBeraberlikte bile zaferini ilan edecek Galatasaray'da, taraftarlar parti hazırlığında.Tribünlerin özel koreografilerle süsleneceği derbide, şampiyonluk kupası ise yer almıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/galatasaray-fenerbahce-derbisi-oncesi-futbolcular-arasinda-gerginlik-1083983439.html
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Derbide ilk gol geldi

19:15 19.05.2024 (güncellendi: 20:44 19.05.2024)
© AA / Ali Atmacags fb
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Fenerbahçe'de Djiku, Lucas Torreira'ya yaptığı müdahalenin ardından 22. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Çağlar Söyüncü 71. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.
1' Derbide ilk düdük çaldı.
5' Dries Mertens, Fred'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.
11' Djiku, Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kartla cezalandırıldı.
13' Djiku'nun pozisyonu sonrası saha karışırken, olayların yatışmasının ardından Osayi ve Barış Alper de sarı kart gördü.
18' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski ceza sahası dışında topla buluştu. Polonyalı yıldızı sağ ayağıyla çektiği şut, Muslera'nın sağından auta gitti.
20' Szymanski bu kez ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak köşeye plase vuruşunu yaptı, top az farkla dışarı çıktı.
22' Fenerbahçe'de Djiku rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartını gördü ve oyundan atıldı.

İkinci yarıda Fenerbahçe'den gol geldi

59' Hakim Ziyech, Batshuayi'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kartla cezalandırıldı.
62' Fred'in ceza sahası ön çizgisinde dokunduğu top az farkla auta gitti.
64' Szymanski'nin ortasında Fred topa dokunamadı, Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
65' Mert Hakan Yandaş oyudan alındı, yerine Joshua King dahil oldu.
65' Mert Hakan Yandaş oyundan çıkarken sarı kart gördü.
71' GOL | Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydediyor.

Kadroda değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Kayserispor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu 2 değişikliğe gitti.
Deneyimli teknik adam, RAMS Park'ta oynanan müsabakada sarı kart cezalısı Rodrigo Becao ile sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'den faydalanamadı.
62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise ilk 11'de Bright Osayi-Samuel ile Mert Hakan Yandaş'ı görevlendirdi.
Galatasaray karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Defansın önünde Kayserispor maçında olduğu gibi yine Alexander Djiku görev yaparken, orta alanda Mert Hakan Yandaş, Fred ve Dusan Tadic forma giydi. Santrfor bölgesinde Michy Batshuayi gol ararken, ona desteği Sebastian Szymanski verdi.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Yusuf Akçiçek, Miha Zajc, Efekan Karayazı, Zeki Dursun, Joshua King, Edin Dzeko ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi müsabakası öncesinde oyuncular arasında gerginlik yaşandı. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2024
SPOR
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcular arasında gerginlik
17:59

Üçüncü Türk tercihi Mert Hakan

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, üçüncü Türk oyuncu tercihini Mert Hakan Yandaş'tan yana kullandı.
İrfan Can Kahveci ile İsmail Yüksek'in sakatlıkları nedeniyle karşılaşma öncesinde teknik heyetin 3. Türk oyuncu olarak kimi seçeceği merak konusu olmuştu.
İsmail Kartal, alternatifleri arasında Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de tercih etti.

Oosterwolde yine stoperde

Fenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, ligin ilk yarısındaki derbide olduğu gibi yine Galatasaray karşısında stoperde forma giydi.
Ligin ilk yarısında savunmadaki eksiklik nedeniyle bu bölgede görevlendirilen 23 yaşındaki oyuncu, Becao'nun kart cezası, Djiku'nun da ön bölgede oynamak zorunda kalması sebebiyle maça stoper bölgesinde başladı.

6 eksik

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında 6 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Rade Krunic ve Cengiz Ünder önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bıraktı.

Galatasaray şampiyonluk için sahada

Beraberlikte bile zaferini ilan edecek Galatasaray'da, taraftarlar parti hazırlığında.

Tribünlerin özel koreografilerle süsleneceği derbide, şampiyonluk kupası ise yer almıyor.
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