https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/galatasaray-fenerbahce-derbisi-oncesi-futbolcular-arasinda-gerginlik-1083983439.html
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcular arasında gerginlik
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcular arasında gerginlik
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T17:59+0300
2024-05-19T17:59+0300
2024-05-19T18:06+0300
spor
galatasaray
son dakika
fenerbahçe
kerem aktürkoğlu
mert hakan yandaş
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takım zemin kontrolü için sahaya çıktığı esnada sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile sarı-lacivertli oyuncu Mert Hakan Yandaş arasında yaşanan gerginlik diğer futbolcuların da araya girmesiyle büyüdü.Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında saat 19.00'da Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren bu zorlu derbi başlamadan sahada gerginlik yaşandı. İki takımın futbolcuları da zemin kontrolü için sahaya çıktığı sırada sarı-kırmızılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş arasında sözlü atışma oldu. Galatasaraylı bir diğer futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın da Yandaş'a fiziki temasta bulunmasıyla gerilim büyüdü.Teknik ekip ve oyuncuların araya girmesiyle gerginlik yatıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/galatasaray-fenerbahce-macinda-muhtemel-11de-kimler-var-1083982665.html
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galatasaray-fenerbahçe derbisi öncesi futbolcular arasında gerginlik,galatasaray gerginlik,futbolcular gerginlik,gs fb maı gerginlik,gs fb maçı son dakika,mert hakan yandaş,kerem aktürkoğlu
galatasaray-fenerbahçe derbisi öncesi futbolcular arasında gerginlik,galatasaray gerginlik,futbolcular gerginlik,gs fb maı gerginlik,gs fb maçı son dakika,mert hakan yandaş,kerem aktürkoğlu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcular arasında gerginlik
17:59 19.05.2024 (güncellendi: 18:06 19.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takım zemin kontrolü için sahaya çıktığı esnada sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile sarı-lacivertli oyuncu Mert Hakan Yandaş arasında yaşanan gerginlik diğer futbolcuların da araya girmesiyle büyüdü.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında saat 19.00'da Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren bu zorlu derbi başlamadan sahada gerginlik yaşandı. İki takımın futbolcuları da zemin kontrolü için sahaya çıktığı sırada sarı-kırmızılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş arasında sözlü atışma oldu. Galatasaraylı bir diğer futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın da Yandaş'a fiziki temasta bulunmasıyla gerilim büyüdü.
Teknik ekip ve oyuncuların araya girmesiyle gerginlik yatıştı.