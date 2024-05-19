https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/galatasaray-fenerbahce-derbisi-oncesi-futbolcular-arasinda-gerginlik-1083983439.html

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcular arasında gerginlik

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcular arasında gerginlik

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T17:59+0300

2024-05-19T17:59+0300

2024-05-19T18:06+0300

spor

galatasaray

son dakika

fenerbahçe

kerem aktürkoğlu

mert hakan yandaş

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takım zemin kontrolü için sahaya çıktığı esnada sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile sarı-lacivertli oyuncu Mert Hakan Yandaş arasında yaşanan gerginlik diğer futbolcuların da araya girmesiyle büyüdü.Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında saat 19.00'da Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren bu zorlu derbi başlamadan sahada gerginlik yaşandı. İki takımın futbolcuları da zemin kontrolü için sahaya çıktığı sırada sarı-kırmızılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş arasında sözlü atışma oldu. Galatasaraylı bir diğer futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın da Yandaş'a fiziki temasta bulunmasıyla gerilim büyüdü.Teknik ekip ve oyuncuların araya girmesiyle gerginlik yatıştı.

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