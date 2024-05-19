https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/istanbulda-1-ton-23-kilogram-metamfetamin-ele-gecirildi-1083968196.html

İstanbul'da 1 ton 23 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da 1 ton 23 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen Narkoçelik-17 operasyonlarında 1 ton 23 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini ve... 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T09:53+0300

2024-05-19T09:53+0300

2024-05-19T09:54+0300

metamfetamin

türkiye

ali yerlikaya

istanbul

operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleriyle Ankara'nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerindeki 10 adres ve 4 araca operasyon düzenlendiğini belirtti.Operasyonlarda 808 kilogram sıvı ve 60 kilogram kristal metamfetamin, 136 kilogram aseton ve muhtelif miktarda esrarın ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:Bakan Yerlikaya, biri yabancı uyruklu 6 uyuşturucu madde imalatçısının yakalandığını bildirerek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/midelerinden-3-kilo-742-gram-uyusturucu-cikti-1083906537.html

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