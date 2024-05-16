https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/midelerinden-3-kilo-742-gram-uyusturucu-cikti-1083906537.html
Midelerinden 3 kilo 742 gram uyuşturucu çıktı
Midelerinden 3 kilo 742 gram uyuşturucu çıktı
Sputnik Türkiye
Ağrı'da midelerinde 3 kilo 742 gram uyuşturucu bulunan 5 zanlı tutukladı. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T21:02+0300
2024-05-16T21:02+0300
2024-05-16T21:02+0300
türkiye
ağrı
uyuşturucu
mide
mide
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Ağrı'da, midelerinden toplam 3 kilo 742 gram uyuşturucu bulunan İran uyruklu 5 zanlı tutuklandı.Kentte polis ekiplerince uygulama noktasında durumlarından şüphelenilerek durdurulan ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp hastanede yapılan kontrollerinde midelerinde toplam 3 kilo 742 gram uyuşturucu olduğu belirlenen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen İran uyruklu R.R, A.N, E.N, A.A. ve S.S. çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu"ndan tutuklandı.
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ağrı, uyuşturucu, mide, mide
ağrı, uyuşturucu, mide, mide
Midelerinden 3 kilo 742 gram uyuşturucu çıktı
Ağrı'da midelerinde 3 kilo 742 gram uyuşturucu bulunan 5 zanlı tutukladı.
Ağrı'da, midelerinden toplam 3 kilo 742 gram uyuşturucu bulunan İran uyruklu 5 zanlı tutuklandı.
Kentte polis ekiplerince uygulama noktasında durumlarından şüphelenilerek durdurulan ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp hastanede yapılan kontrollerinde midelerinde toplam 3 kilo 742 gram uyuşturucu olduğu belirlenen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen İran uyruklu R.R, A.N, E.N, A.A. ve S.S. çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu"ndan tutuklandı.