https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/erbaadaki-patlamayla-ilgili-yakalanan-2-zanli-tokata-getirildi-1083973830.html
Erbaa'daki patlamayla ilgili yeni gelişme: 2 zanlı Tokat'a getirildi
Erbaa'daki patlamayla ilgili yeni gelişme: 2 zanlı Tokat'a getirildi
Sputnik Türkiye
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralanması olayıyla ilgili 2 şüpheli Samsun'da... 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T12:37+0300
2024-05-19T12:37+0300
2024-05-19T12:37+0300
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Erbaa'da bir bağ evinde meydana gelen patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralandı.Olayın ardından Samsun Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine aracı takibe alarak 2 kişiyi gözaltına aldı.Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 kişiyi Tokat'a getirdi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.Öte yandan Vali Numan Hatipoğlu, patlamada yaralanan askerleri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde dün akşam bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti. Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/tokatta-ihbar-uzerine-gidilen-evde-patlama-5i-jandarma-personeli-7-yarali-1083966613.html
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Erbaa'daki patlamayla ilgili yeni gelişme: 2 zanlı Tokat'a getirildi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralanması olayıyla ilgili 2 şüpheli Samsun'da yakalanmalarının ardından Tokat'a getirildi.
Erbaa'da bir bağ evinde meydana gelen patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralandı.
Olayın ardından Samsun Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine aracı takibe alarak 2 kişiyi gözaltına aldı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 kişiyi Tokat'a getirdi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan Vali Numan Hatipoğlu, patlamada yaralanan askerleri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde dün akşam bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti.
Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmıştı.