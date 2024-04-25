https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/avrupa-yakinda-olebilir-diyen-macron-rusyayla-yeniden-iliski-kurmaya-hazir-olmaliyiz-1083152078.html

'Avrupa yakında ölebilir' diyen Macron: Rusya'yla yeniden ilişki kurmaya hazır olmalıyız

'Avrupa yakında ölebilir' diyen Macron: Rusya'yla yeniden ilişki kurmaya hazır olmalıyız

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın önümüzdeki yıllarda 'ölebileceğinin' altını çizerek Avrupalı meslektaşlarına ABD'nin tebaası olmadıklarını göstermeleri... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T14:34+0300

2024-04-25T14:34+0300

2024-04-25T14:46+0300

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB'nin önümüzdeki yıllarda 'zayıflama' konusunda büyük risklerle karşı karşıya kalacağını belirterek Avrupa'nın 'ölebileceğini' vurguladı.Sorbonne'deki bir etkinlikte konuşan Macron, Avrupa'nın geleceğiyle ilgili değerlendirmesinde "Önümüzdeki yıllarda zayıflama, hatta devre dışı kalma riskleri çok büyük. Şunu açıkça anlamalıyız ki, Avrupa ölümlüdür ve ölebilir" ifadelerini kullandı.Avrupa için yoksullaşma risklerinin de yüksek olduğunu söyleyen Fransız lider, dolayısıyla AB'nin stratejik ve teknolojik açıdan bağımsız kalması gerektiğine dikkat çekerek yeni bir büyüme ve kalkınma stratejisine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.'Rusya'yla yeniden ilişki kurmaya hazır olmalıyız'Ukrayna'daki çatışmadan sonraki sürece ilişkin de konuşan Macron, Avrupa'yı Rusya'yla yeniden ilişki kurmaya hazır olmaya çağırdı.Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa'daki güvenlik sisteminin Ukrayna'daki çatışmanın ardından Rusya'yla komşuluk ilişkileri kurmalarına yardımcı olacağını söyledi.'Nükleer silahlarımız Rusya'yla komşuluk ilişkilerinin inşa edilmesini sağlayacak'Bu bağlamda Macron, Fransız nükleer silahlarına dayanan AB'nin ortak savunma stratejisinin Avrupalı ülkelerin istediği güvenlik garantilerinin ve Rusya'yla komşuluk ilişkilerinin inşa edilmesini sağlayacağı görüşünü dile getirdi.Fransız lider, "Biz de nükleer kapasiteye sahibiz. Bu, savunma stratejimizin merkezinde yer alıyor ve Avrupa kıtasının savunmasında kilit bir unsur niteliğinde. Bu kapasite ve bu savunma sayesinde, Avrupa'nın her yerindeki tüm ortaklarımızın beklediği güvenlik garantilerini oluşturabileceğiz. Bu, herkes için ortak savunma ve güvenlik garantileri için bir çerçeve oluşturmamıza yardımcı olacak ve bu da, Rusya ile komşuluk ilişkileri kurmamıza olanak tanıyacak" ifadelerini kullandı.Önümüzdeki aylarda 'tüm ortakları bir Avrupa savunma girişimi oluşturmaya' davet edeceğini de anlatan Macron, Fransa'nın amacının Avrupa'nın en etkili ordusu haline gelmek olduğunu kaydetti.'Avrupa, ABD'nin tebaası olmadığını göstermeli'Macron, Avrupa'nın ABD'nin tebaası olmadığını gösterme fırsatına sahip olması gerektiğine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Stratejik muğlaklığın sorumlusu benim'Şubat ayında AB ve NATO ülkelerini Ukrayna'ya asker göndermeye davet eden sözlerine de değinen Macron, "Bu stratejik muğlaklığın oluşmasına ilişkin sorumluluğu tümüyle alıyorum. AB, Kiev'i desteklemeye devam etmeli. Zira, Ukrayna'daki çatışma Avrupa'nın güvenliğine yönelik ana tehdit, Rusya'nın yenilgiye uğratılması ise mutlak ihtiyaçtır" diye ekledi.

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