https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/alman-savunma-bakanligindan-hukumete-kieve-ek-yardim-talebi-1083968866.html
Alman Savunma Bakanlığından hükümete Kiev’e ek yardım talebi
Alman Savunma Bakanlığından hükümete Kiev’e ek yardım talebi
Sputnik Türkiye
Almanya Savunma Bakanlığının, Ukrayna'ya ek askeri yardım için hükümetten 3.8 milyar euro daha talep ettiği bildirilirken, ek fon talebinin haziran ayında... 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T10:45+0300
2024-05-19T10:45+0300
2024-05-19T10:45+0300
ukrayna krizi
almanya
savunma
savunma bakanı
boris pistorius
olaf scholz
askeri yardım
kiev
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Bild am Sonntag gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Almanya Savunma Bakanlığı’nın bu mali yılda Ukrayna'ya yardım için 3.8 milyar euroya daha ihtiyaç duyulduğunu bildirdiği aktarılırken, Gazete, Alman hükümetinin 2024 yılında Kiev'e askeri destek için ayırdığı 7.1 milyar euronun neredeyse tamamının dağıtıldığını ve yeni silah ya da mühimmat alımı için sadece 300 milyon euro kaldığını belirtti.Yakın zamanda Alman Silahlı Kuvvetleri'nin çoğunluğunun 2025 yılına kadar NATO komutası altına gireceğini duyuran Savunma Bakanı Boris Pistorius 15 Mayıs'ta Şansölye Olaf Scholz ve 16 Mayıs'ta Maliye Bakanı Christian Lindner ile bir araya geldiği ve bu görüşmede dile getirilen ek fon talebinin haziran ayında parlamentonun onayına sunulması beklendiği de vurgulandı.Yeni ek fon talebine Alman Maliye Bakanlığı da onay vereceğine dair sinyal verirken, bakanlığın açıklamalarına atıfta bulunulan haberde, “Almanya, Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmede başarısız olmamalı. Mümkünse bu yıl daha fazla silah teslim etmeliyiz.Hükümette bir uzlaşmaya varılabilirse, mevcut mali yıl içinde çözümler bulacağız” ifadelerine yer verildi.Bild am Sonntag'a göre Kiev’e yardımlarını artırmaya çalışırken, sosyo-ekonomik kalkınma planlarını ikinci plana atmaya zorlanan Almanya'nın 2025 bütçesiyle ilgili durum daha karmaşık hale gelirken, Savunma Bakanı Pistorius, Alman ordusu (Bundeswehr) için 6.7 milyar euro ek harcama yapılacağını açıklamış, Ukrayna'ya yardım için ise 15 milyar euroluk rekor bir bütçe ayrıldığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/scholzdan-ukraynali-multecilere-cagri-is-bulun-1083726324.html
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almanya, savunma, savunma bakanı, boris pistorius, olaf scholz, askeri yardım, kiev, nato
almanya, savunma, savunma bakanı, boris pistorius, olaf scholz, askeri yardım, kiev, nato
Alman Savunma Bakanlığından hükümete Kiev’e ek yardım talebi
Almanya Savunma Bakanlığının, Ukrayna'ya ek askeri yardım için hükümetten 3.8 milyar euro daha talep ettiği bildirilirken, ek fon talebinin haziran ayında parlamentonun onayına sunulması bekleniyor.
Bild am Sonntag gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Almanya Savunma Bakanlığı’nın bu mali yılda Ukrayna'ya yardım için 3.8 milyar euroya daha ihtiyaç duyulduğunu bildirdiği aktarılırken, Gazete, Alman hükümetinin 2024 yılında Kiev'e askeri destek için ayırdığı 7.1 milyar euronun neredeyse tamamının dağıtıldığını ve yeni silah ya da mühimmat alımı için sadece 300 milyon euro kaldığını belirtti.
Yakın zamanda Alman Silahlı Kuvvetleri'nin çoğunluğunun 2025 yılına kadar NATO komutası altına gireceğini duyuran Savunma Bakanı Boris Pistorius
15 Mayıs'ta Şansölye Olaf Scholz
ve 16 Mayıs'ta Maliye Bakanı Christian Lindner ile bir araya geldiği ve bu görüşmede dile getirilen ek fon talebinin haziran ayında parlamentonun onayına sunulması beklendiği de vurgulandı.
Yeni ek fon talebine Alman Maliye Bakanlığı da onay vereceğine dair sinyal verirken, bakanlığın açıklamalarına atıfta bulunulan haberde, “Almanya, Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmede başarısız olmamalı. Mümkünse bu yıl daha fazla silah teslim etmeliyiz.Hükümette bir uzlaşmaya varılabilirse, mevcut mali yıl içinde çözümler bulacağız” ifadelerine yer verildi.
Bild am Sonntag'a göre Kiev’e yardımlarını artırmaya çalışırken, sosyo-ekonomik kalkınma planlarını ikinci plana atmaya zorlanan Almanya'nın 2025 bütçesiyle ilgili durum daha karmaşık hale gelirken, Savunma Bakanı Pistorius, Alman ordusu (Bundeswehr)
için 6.7 milyar euro ek harcama yapılacağını açıklamış, Ukrayna'ya yardım için ise 15 milyar euroluk rekor bir bütçe ayrıldığını duyurmuştu.