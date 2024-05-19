https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/alman-savunma-bakanligindan-hukumete-kieve-ek-yardim-talebi-1083968866.html

Alman Savunma Bakanlığından hükümete Kiev’e ek yardım talebi

Alman Savunma Bakanlığından hükümete Kiev’e ek yardım talebi

Sputnik Türkiye

Almanya Savunma Bakanlığının, Ukrayna'ya ek askeri yardım için hükümetten 3.8 milyar euro daha talep ettiği bildirilirken, ek fon talebinin haziran ayında... 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T10:45+0300

2024-05-19T10:45+0300

2024-05-19T10:45+0300

ukrayna krizi

almanya

savunma

savunma bakanı

boris pistorius

olaf scholz

askeri yardım

kiev

nato

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Bild am Sonntag gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Almanya Savunma Bakanlığı’nın bu mali yılda Ukrayna'ya yardım için 3.8 milyar euroya daha ihtiyaç duyulduğunu bildirdiği aktarılırken, Gazete, Alman hükümetinin 2024 yılında Kiev'e askeri destek için ayırdığı 7.1 milyar euronun neredeyse tamamının dağıtıldığını ve yeni silah ya da mühimmat alımı için sadece 300 milyon euro kaldığını belirtti.Yakın zamanda Alman Silahlı Kuvvetleri'nin çoğunluğunun 2025 yılına kadar NATO komutası altına gireceğini duyuran Savunma Bakanı Boris Pistorius 15 Mayıs'ta Şansölye Olaf Scholz ve 16 Mayıs'ta Maliye Bakanı Christian Lindner ile bir araya geldiği ve bu görüşmede dile getirilen ek fon talebinin haziran ayında parlamentonun onayına sunulması beklendiği de vurgulandı.Yeni ek fon talebine Alman Maliye Bakanlığı da onay vereceğine dair sinyal verirken, bakanlığın açıklamalarına atıfta bulunulan haberde, “Almanya, Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmede başarısız olmamalı. Mümkünse bu yıl daha fazla silah teslim etmeliyiz.Hükümette bir uzlaşmaya varılabilirse, mevcut mali yıl içinde çözümler bulacağız” ifadelerine yer verildi.Bild am Sonntag'a göre Kiev’e yardımlarını artırmaya çalışırken, sosyo-ekonomik kalkınma planlarını ikinci plana atmaya zorlanan Almanya'nın 2025 bütçesiyle ilgili durum daha karmaşık hale gelirken, Savunma Bakanı Pistorius, Alman ordusu (Bundeswehr) için 6.7 milyar euro ek harcama yapılacağını açıklamış, Ukrayna'ya yardım için ise 15 milyar euroluk rekor bir bütçe ayrıldığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/scholzdan-ukraynali-multecilere-cagri-is-bulun-1083726324.html

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almanya, savunma, savunma bakanı, boris pistorius, olaf scholz, askeri yardım, kiev, nato